Zlatan Ibrahimovic de retour à Manchester United !

Arrivé libre en provenance du Paris SG à l'issue de la saison 2015-2016, Zlatan a fait le bonheur des Red Devils en disputant 46 matchs, pour 28 buts et 10 passes décisives. Cependant, sa grave blessure le 21 avril 2017, une rupture des ligaments croisés antérieurs à Old Trafford face à Anderlecht en Ligua Europa, laisse planer le doute sur la suite de sa carrière. Le 8 juin, Manchester United met fin au suspens et annonce que le contrat du suédois, qui a pris sa retraite internationale à l'issue de l'Euro 2016, ne sera pas renouvelé. Zlatan quitte donc libre le MUFC.

On se doutait pourtant bien que le fantasque natif de Malmö, passé notamment par la Juventus, le Milan AC et le PSG, ne se contenterait pas d'une fin de carrière si brutale. Habitué des coups d'éclat, Zlatan a posté sur son compte instagram, intitulé sobrement iamzlatanibrahimovic, un montage le montrant le représentant en ange engagé dans un bras de fer avec un démon rouge, métaphore des Red Devils. Le commentaire "I UNITED it" (en français : je les ai unis) avec une mention au compte officiel du club anglais ; tout cela laisse penser que le Suédois vient bel et bien d'officialiser son retour dans le club anglais.

I UNITED it @manchesterunited

Il ne s'est pas écoulé longtemps avant que le compte officiel des Red Devils ne confirme l'information. Le suédois devrait porter le numéro 10, laissé libre par Wayne Rooney, alors que le 9 a été pris par Lukaku.