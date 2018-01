Que retenir de la Nations League ?

Les 4 différentes ligues de la Nations League.

Explications de la Nations League

La quoi ? Vous n'avez toujours pas entendu parler de cette nouvelle compétition de l'UEFA ? Et pourtant, cette coupe va se dérouler à partir de Septembre 2018. On va commencer par les bases... La Nations League c'est comme la Ligue des Champions pour les 55 meilleures nations européennes. Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessus les 55 nations les mieux classées à l'UEFA vont pouvoir participer à cette première Nations League. Il existe quatre différentes "Ligues", A, B, C et D. La Ligue A rassemble les 12 meilleurs équipes européennes selon leur ranking actuel. La Ligue B rassemble les équipes classées de la 13ème place à la 24ème. La Ligue C regroupe les nations allant de la 25ème place à la 39ème. La ligue D réuni les équipes classées de la 40ème à la 55ème place. Les nations vont s'affronter selon les Ligues, une équipe de Ligue A va rencontrer une équipe de Ligue A, une équipe de Ligue B va affronter des équipes de Ligue B...

La Ligue A qui regroupe les meilleures nations européennes, va se composer en 4 poules de 3 équipes. Les premiers de poule pourront participer au tableau final qui regroupe donc les demies et la finale (qui aura lieu en Juin 2019). Quant aux derniers de poule, ils devront descendre en Ligue inférieure qui est la Ligue B

La Ligue B est aussi composée de 4 poules de 3 équipes, la Ligue C et elle composée d'une poule de 3 équipes et de 3 autres poules regroupant 4 nations. La Ligue D regroupe 4 poules de 4 équipes. Au terme des matchs effectuées, les premiers de chaque différentes poules monteront de Ligue et ainsi pour exemple le premier d'une poule de Ligue B montera en Ligue A ou le premier d'une poule de Ligue D se hissera en Ligue C. Par contre les derniers de chaque poule se verront relégués en Ligue inférieure. Par exemple le dernier de la Ligue B descendra en Ligue C pour la prochaine compétition.

La Nations League a pour but de voir les meilleures équipes s'affrontaient, ainsi que les supposées plus faibles nations tentaient de gravir les Ligues pour parvenir à la Ligue A et espérer remporter cette Nation League. Cette compétition va être très homogène et surement spectaculaire avec de belles affiches en perspective...

Aujourd'hui a eu lieu à Lausanne le tirage au sort des différents groupes selon les Ligues voici le tableau récapitulatif:

Ligue A:

Groupe 1: Allemagne / France / Pays-Bas Groupe 2: Belgique / Suisse / Islande Groupe 3: Portugal / Italie / Pologne Groupe 4: Espagne / Angleterre / Croatie

Ligue B:

Groupe 1: Slovaquie / Ukraine / République Tchèque Groupe 2: Russie / Suède / Turquie Groupe 3: Autriche / Bosnie / Irlande du Nord Groupe 4: Pays de Galles / Irlande / Danemark

Ligue C:

Groupe 1: Ecosse / Albanie / Israël Groupe 2: Hongrie / Grèce / Finlande / Estonie Groupe 3: Slovénie / Norvège / Bulgarie / Chypre Groupe 4: Roumanie / Serbie / Montenegro / Lituanie

Ligue D:

Groupe 1: Géorgie / Lettonie / Kazakhstan / Andorre Groupe 2: Biélorussie / Luxembourg / Moldavie / San Marin Groupe 3: Azerbaïdjan / Îles Féroé / Malte / Kosovo Groupe 4: Macédoine / Arménie / Liechteinsten / Gibraltar