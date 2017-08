Salzburg au bout du bout, Liefering rattrapé

Photo : wikipedia.org

Ce vendredi à 18h30 le FC Liefering se déplaçait sur la pelouse du promu en Erste Liga, le TSV Hartberg, déjà deux victoires en trois matchs. La réserve du Red Bull Salzburg venait de s'imposer 4-0 face au relégué de Tipico Bundesliga, le SV Ried avec notamment un doublé de Mathias Honsak. Avant ce match, Liefering est second du championnat avec 9 points derrière Wiener Neustadt invaincu avec 12/12.

La composition d'équipe en 4-4-2 diamant :

Patson Daka Alexander Schmidt

Dominik Szoboszlai

Mathias Honsak Enock Mwepu

Nico Gorzel

Gideon Mensah Bojan Lugonja Luca Meisl Julian Gölles

Carlos Coronel

C'est parti au Stadion Hartberg et le match commence très fort. La balle est dans les pieds des Jungbullen, ils utilisent la verticalité, Enock Mwepu est servi sur la droite, il cherche directement ses attaquants. Patson Daka décoche une reprise de volée, le ballon atterrit dans le petit filet opposé et Liefering ouvre le score. But 100% zambien, à la passe et à la finition. La première mi-temps est équilibrée, la possession de balle également et le score ne bougera plus jusqu'à la pause.

Dès le début de deuxième mi-temps, Hartberg prend le contrôle du ballon, cela devient difficile pour les jeunes du FCL mais à l'heure de jeu, Alexander Schmidt lance son coéquipier d'attaque Patson Daka et le zambien inscrit son doublé et nous gratifie de ses sauts périlleux à chaque but qu'il marque. A 30 minutes de la fin, Liefering est en bonne place pour prendre les trois points à l'extérieur mais le promu ne lâche pas. Holzer réduit la marque à un quart d'heure du terme, le break des visiteurs est cassé. Hartberg va même égaliser. Gremsl arrive à trouver Meusburger est c'est un deuxième but en cinq minutes pour égaliser. Explosion de joie entre remplaçants et joueurs sur le terrain, "Unglaublich !" (incroyable en français) titre le CM du club sur Twitter. Liefering n'y est plus du tout, Gideon Mensah, le jeune ghanéen venant de la WAFA Academy, est expulsé après un deuxième carton jaune. Nous en resterons là, Hartberg crée l'exploit de revenir au score et Liefering peut être déçu de ce résultat.

Le lendemain à 16h, le Red Bull Salzburg, récemment éliminé de la Champions League sans perdre un match face à Rijeka, se déplace à la CASHPOINT-Arena d'Altach. Altach c'est un peu le Guingamp d'Autriche. 7 000 habitants, plus de places disponible en tribunes que d'habitants et un deuxième parcours européen en quelques années (barrages de Ligue Europa jeudi face au Maccabi Tel-Aviv). Altach est donc une équipe qui joue de plus en plus le Top 5 en Autriche, qui ne doit sa qualifiaction pour le 1er tour préliminaire de Ligue Europa qu'au doublé coupe-championnat... du Red Bull Salzburg ! Avant le match, Altach n'a qu'une victoire et trois points alors que Salzburg est invaincu avec un 7/9.

La composition d'équipe en 4-3-3 :

Munas Dabbur Hee-Chan Hwang

Takumi Minamino

Valon Berisha Reinhold Yabo

Diadié Samassekou

Andreas Ulmer Duje Caleta-Car Paulo Miranda Stefan Lainer

Cican Stankovic

Le gardien et capitaine Alexander Walke a ressenti une grosse gêne la veille du match, c'est donc Cican Stankovic qui est aligné. Le joueur RAUCH du match est Duje Caleta-Car. Ce joueur RAUCH est en fait le joueur le plus jeune aligné par Marco Rose à chaque journée de championnat. Hannes Wolf et Amadou Haïdara sont sur le banc, c'est donc le défenseur croate qui aura le nom de la marque sur le ventre.

C'est donc parti à Altach et ça débute fort. Face à Gebauer, Stankovic remporte un premier un contre un du match et dans la foulée c'est l'israélien Munas Dabbur qui touche les montants pour Salzburg. C'est une partie très ouverte mais pour la première fois depuis longtemps, le Red Bull Salzburg n'a pas la possession de balle, qui est en faveur d'Altach avec 65% après 30 minutes. Stankovic se montre deux autres fois avant la mi-temps, Nutz puis Ngamaleu, qui rentre de la Coupe des Confédérations avce le Cameroun, butent sur le gardien salzbourgeois. Le score est nul et vierge à la pause et le RBS peut remercier son gardien.

A la mi-temps, Cican Stankovic en est déjà à 5 parades et pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Dès la reprise, le gardien autrichien né en Bosnie détourne magnifiquement une nouvelle balle de but pour Altach. Marco Rose fait entrer du sang neuf avec Wolf et Haïdara. Stankovic s'envole pour de nouveau détourné un ballon de Ngamaleu. Le Red Bull Salzburg se réveille un peu. Sur un corner, Paulo Miranda place sa tête mais la balle frôle le poteau droit de Kobras. Gulbrandsen veut ensuite croisé une tête sur un centre à rebond mais Kobras se détend pour stopper la balle, c'était très juste. Arrive le temps additionnel, Altach fait un changement, le rythme est cassé. Salzburg envoie un long ballon devant pour Dabbur, en pivot. Hannes Wolf le récupère un peu difficilement, il se dirige vers le but, fait un grand pont sur le défenseur et arrive à tromper Kobras à la 93e minute. Le Red Bull Salzburg s'impose à Altach à la dernière seconde et prend les trois points.

Le prochain match des Roten Bullen sera en Roumanie pour le match aller du barrage de Ligue Europa face au FC Viitorul, dernier champion de Roumanie et l'un des meilleurs centres de formation de l'Est. En 6 matchs, l'équipe de la légende Gheorghe Hagi n'a pris que 5 points et se retrouve 10e sur 14 en Roumanie.