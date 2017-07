Bon début de saison pour le Red Bull Salzburg et le FC Liefering

Google Plus

La Red Bull Arena, antre de 30 000 places. Photo : redbullsalzburg.at

Revenons à hier à 18h30. C'était la reprise de l'Erste Liga, l'antichambre de l'élite. Le format ne change pas cette saison, le vendredi soir reste un jour de multiplex où tous les matchs se jouent en même temps. Et puis comme il n'y a que 10 équipes par championnat en Autriche, un multiplex de 5 matchs se jouent tous les vendredis.

Courte explication sur le FC Liefering : lorsque le groupe Red Bull a racheté le club de Salzburg en 2005, il a également acquis le FC Liefering, club de la banlieue salzbourgeoise. C'est en quelque sorte l'académie du Red Bull Salzburg, qui est devenu l'une des meilleures d'Europe après le titre en UEFA Youth League en avril dernier. La particularité de ce club est que, comme c'est une académie où des joueurs de Salzburg sont prêtés, la moyenne d'âge tourne autour de 18 ans. La plus basse d'Europe tout simplement.

Bref, pour la première journée d'Erste Liga, Liefering se déplaçait à Kapfenberg pour jouer le Kapfenberger SV. Le match est équilibré en début de match, des occasions des deux côtés mais c'est bien le club de Salzburg qui ouvre le score par l'intermédiaire d'Alexander Schmidt, buteur en finale de la Youth League face à Benfica. Ce but est intervenu peu avant la mi-temps mais les locaux ont réussi tout de même à égaliser. La seconde période est un fac-similé de la première et à l'heure de jeu c'est Mathias Honsak qui croise parfaitement sa frappe pour le deux buts à 1. Liefering gardera son avantage jusqu'au bout des 90 minutes et obtient donc une victoire pour le premier match de la saison.

Quant au Red Bull Salzburg, il se déplaçait également mais du côté de Wolfsberg pour défier le Wolfsberger AC, équipe qui joue souvent le maintien en Bundesliga. Ce match intervient quelques jours avant le 3e tour préliminaire de Ligue des Champions du club contre le champion de Croatie, Rijeka. L'entraîneur Marco Rose fait donc tourner, la recrue Patrick Farkas est titulaire pour la première fois. La pépite Valentino Lazaro n'est pas dans le groupe puisqu'il devrait s'engager avec le Hertha Berlin pour 4 millions d'euros, il ne manque que la visite médicale.

Le match en lui-même fut à sens unique, Wolfsberger se retrouve plusieurs fois dans la surface mais n'a pas la possibilité de tirer. A la demi-heure de jeu, le jeune Hannes Wolf sert en profondeur le milieu de terrain Reinhold Yabo qui ajuste le gardien adverse. Yabo marque son premier but à Salzburg après un prêt d'un an à Bielefeld, en Allemagne. Au bout de 45 minutes à la Lavanttal Arena, c'est donc les Roten Bullen qui mènent 1-0.

En seconde période, plus de contacts apparaissent, un joueur de Wolfsberger sort sur civière après un choc à la tête. Salzburg se montre inquiétant sur corner, le défenseur central Paulo Miranda donne un bon coup de tête mais le gardien de Wolfsberger stoppe le ballon sur sa ligne alors que Valon Berisha rôdait. Ce n'est que partie remise, Takumi Minamino contre une passe, le ballon arrive dans les pieds de l'israélien Munas Dabbur, il y a un 2 contre 2 à jouer, il fixe bien le défenseur et ressert Minamino qui crucifie le gardien. 2-0 et 3 minutes de temps additionnel, qui ne donneront rien. Le Red Bull Salzburg s'impose pour la première journée de Tipico Bundesliga.

Prochain match mercredi à la Red Bull Arena en Ligue des Champions face à Rijeka.