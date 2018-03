25 minutes et c'est tout ...

25 premières minutes de classe mondiale.

Les hommes de DD commencent fort, ils prennent le jeu à leurs contre. Ils sont rapidement récompensés Digne centre au sol au premier poteau Ospina fait une faute de main et Giroud en profite pour inscrire son 30è but en sélection(11'). Le coté droit colombien est friable et les bleus insistent de ce coté ( Digne par deux fois et Mbappé 1 fois). Les coéquipiers de Lloris sont bien en place ils sont solides défensivement et profite des contres attaques à l'instar de la contre attaque laser menée par Sidibé qui transmet à Griezmann qui malicieusement talonnade pour Mbappé puis ce dernier décale pour Lemar qui fusille Ospina (26'). Un modèle de contre attaque permet aux joueurs de Deschamps de faire le break.

Le tournant du match.

Après un corner un peu long Muriel est le premier sur le ballon. Il centre au second poteau mais un rebond devant Lloris trompe le gardien français et le ballon finit au fond des filets (28').

Les minutes qui suivent sont plus équilibrées Griezmann perd son duel face à Ospina (35')

Avant la mi-temps deux coups franc de Griezmann tout d'abord puis de James ne changent rien au score.

Une deuxième mi-temps à sens unique.

Au retour des vestiaires les cafétéros accélèrent et les bleus sont rapidement pris de vitesses Muriel par deux fois est proche d'égaliser ( 48' et56'). Les bleus ne sont pas rentrés dans leurs deuxième mi-temps et l'intensité imposer par les sud américain les secoues. Comme un symbole c'est sur une perte de balle de Kanté qu'arrive l'égalisation James adresse un centre en retrait pour Radamel Falcao qui punit les bleus (62'). L'égalisation est logique.

Le match s'emballe, les bleus tentent de reprendre le contrôle du ballon mais l'intensité des cafétéros les malmènent.De loin Pogba tente sa chance (71'). Mais c'est trop peut pour pouvoir espérer inquiéter Ospina. La sanction tombe après que Umtiti un peu en retard commet une faute sur izquierdo dans la surface de réparation. Quintero se charge de transformer le pénalty.

Le score en reste là et beaucoup de questions se posent.

Les hommes de DD ont effectués 25 très bonnes minutes puis le but de Muriel a complétement fait changer les débats. Les bleus ne sont jamais réellement rentrés dans la seconde mi-temps, les colombiens ont joués avec plus d'envies, ils nous ont offert une deuxième mi-temps d'une intensité coupe de monde. La Colombie qui avait été choisit car elle ressemble au Pérou dans le style de jeu. Pour les bleus il faudra hausser le niveaux.

Petit coup d’œil résultats.

Les adversaires des bleus : Le Pérou c'est imposer 2/0 contre la Croatie, l'Australie a perdu 4/1 contre la Norvège et le Danemark qui affrontait le Panama jeudi c'était imposer 1/0.

Autres résultats : Russie- Brésil 0-3, Argentine-Italie 2-0, Allemagne-Espagne 1-1, Pays Bas -Angleterre 0-1, Portugal-Egypte 2-1.