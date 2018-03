Youth League : le Final Four de Nyon est connu

Une finale 100% anglaise n'est pas impossible. Les affiches du Final Four de la Youth League sont désormais connues après que les quarts de finale aient rendu leur verdict. Il n'y a pas eu beaucoup de suspens lors de ces quatre confrontations hormis le duel Liverpool-Manchester City. Chelsea et Manchester City se sont donc qualifiés ainsi que le FC Barcelone et le FC Porto.

Porto et le Barça sans soucis

Au centre d'entraînement des Spurs de Tottenham, Porto ne venait pas forcément en favori malgré que les portugais aient éliminés Salzburg, champion en titre, au tour précédent. Ce sont les londoniens qui vont contrôler le ballon pendant toute la rencontre (66% de possession contre 34) mais Porto va avoir quelques occasions en première période. Ils vont même rapidement tuer le match. Le milieu défensif de Tottenham Oliver Skipp va marquer contre son camp (30e). A la 40e minute suivra le but de Santiago Irala, qui porte le score à 2-0 après 45 minutes. La seconde période ne fera pas évoluer le score. Les anglais seront même réduits à 10 dans le temps additionnel.

Quant au FC Barcelone, les Juvenil ont facilement disposé de leurs compatriotes espagnols de l'Atletico Madrid au Mini Estadi. Le scénario est sensiblement le même que lors de Tottenham-Porto. Le Barça a plié le match durant la première période avec un premier but de Alejandro José Mendez (25e). Suivra le but d'Alex Gutierrez en fin de mi-temps, qui enterra les espoirs de l'Atletico. Les barcelonais ont dominé la rencontre et se sont qualifiés aisément pour le Final Four de Nyon.

La loterie des tirs au but en faveur de City, Chelsea sort le Real

Au stade Alfredo-di-Stefano de Madrid, Chelsea a souffert mais s'est finalement imposé. Tout avait mal commencé pour les Blues avec un but d'Oscar Arnaiz dès la 6e minute. Le club le plus titré de la Youth League va ensuite marquer coup sur coup par Luke McCormick et Daishawn Redan (14e ; 19e). Redan va même s'offrir un doublé dans le temps additionnel de cette première période et Chelsea mène 3-1 après la première période. Ismael Lohoba va réduire la marque pour le Real Madrid à l'heure de jeu. C'est ensuite le milieu de terrain Jacob Maddox qui va devoir quitter ses coéquipiers après avoir reçu un carton rouge. Chelsea jouera 25 minutes à 10 contre 11 sans concéder de buts. Harvey Saint-Clair scellera le sort du match en fin de rencontre (90+5). La Maison Blanche s'incline donc 4-2 sur sa pelouse alors que Chelsea ira à Nyon.

Au coeur de l'académie de Manchester City, les locaux affrontaient leurs voisins de Liverpool en quarts de finale de la Youth League. Ce sont finalement les tirs au but qui ont décidé du sort des deux équipes. Curtis Jones avait ouvert le score pour Liverpool (34e) avant que Lukas Nmecha n'égalise six minutes plus tard pour les Cityzens. Rien à se mettre sous la dent en seconde période et la fin du temps réglementaire annonce les tirs au but. C'est Manchester qui va rater en premier dans cette séance mais suivra trois échecs des Reds par Jones, Masterson et Kane. Lukas Nmecha marquera le tir au but décisif et City bat Liverpool 1-1 (3-2 après TAB).

Le 20 avril prochain au Stade Colovray de Nyon sur le site du siège de l'UEFA aura lieu un Final Four qui décidera du vainqueur de cette 5e édition. Chelsea sera opposé à Porto sur les coups de 13 heures tandis que suivra la rencontre entre Barcelone et Manchester City à 17 heures. La finale se tiendra le 23 avril, toujours à Nyon.