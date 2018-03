Messi et les siens éliminent Chelsea !

Google Plus

Le Camp Nou affiche 97 813 spectateurs. On s'attend à un match spectaculaire, intense.

Le Barca commence fort et c'est Messi qui punit Courtois et les Blues. Après une passe de Suarez, Messi envoie le ballon sous les jambes de Courtois, pour la première frappe du match (3'). Les Barcelonais ne pouvaient rêver mieux comme entame de match.

La réaction de Chelsea ne se fait pas attendre sur coup franc puis corner (5'). Hazard tente de se la jouer solo afin de percer la défense des Catalans (7').

Les Londoniens sont dangereux mais sans réel danger pour Ter Stegen, il faut attendre la frappe de Willian (11') pour le premier tir cadré.

Quand aux locaux, ils profitent d'une erreur de Fabregas pour mener un contre laser, Messi récupère, accélère, fait un grand pont sur Azpilicueta puis décale la balle pour Dembélé qui prend son temps pour fusiller Courtois (20'). Premier but en C1 sous ses nouvelles couleurs pour le jeune français qui devient le plus jeune français du Barça à maquer dans cette compétition. Les Barcelonnais font le break sur leur deuxième occasion.

Les minutes qui suivent sont blaugranas et Courtois doit s'imposer sur Suarez pour faire espérer les siens (27').

Avant la mi-temps les Blues tentent de revenir au score notamment autour de Willian (36') ou encore Kanté (37'). De plus les Londoniens ne sont pas chanceux, Alonso touche le poteau sur coup franc (44').

L'intensité n'est pas restée aux vestiaires. Courtois fait une mauvaise relance et Suarez est à deux doigts d'anéantir les visiteurs mais le gardien londonien se rattrape (46').

L'action litigieuse du match arrive a la 48' quand Alonso s'écroule dans la surface après un léger contact avec Piqué, qui ne fait pas action de faute.

Willian est un vrai poison pour la défense blaugrana.

Alonso, bien en jambes sur ce match, tente une belle frappe mais contrée par Piqué (61').

Alors que nous sommes dans un temps fort londonien, le génie Messi frappe une seconde fois. Alba récupère au milieu de terrain, Suarez remonte le ballon face à un Christensen qui ne fait que reculer. Il délivre une passe à l'argentin qui trompe une seconde fois Courtois (63'). C'est le 100è but de la pulga en 123 matchs dans la compétition.

Dans les dernières minutes, Paulinho de la tête demande une dernière parade de Courtois (84'). Une dernière tête de Rudiger sur la barre de Ter Stegen (89') n'inquiétera pas les Barcelonais.

Le constat sur ces deux rencontres est le même. Le Barça a été réaliste et solide. Seulement 2 buts encaissés en C1 et encore une clean sheet hier. Messi inscrit 3 buts et fait une passe décisive, il montre encore qu'il est le meilleur joueur du monde.

Le duo Piqué-Umtiti a été impérial encore une fois à contrario de la défense londonienne qui aura fait trop d'erreurs.

Willian et Hazard, avec un peu plus, auraient pu etre les deux héros de cette double confrontation, mais ont manqué de chance et de réalisme.

Mention spéciale à Ousmane Dembélé, très critiqué par certains médias pour son comportement extra sportif. Il a montré un très beau visage auteur d'un but et il a fait de bons retours défensif (48'). C'est encourageant pour la suite de la compétition et les échéances internationales qui arrivent.

Barcelone est la 3ème équipe espagnole à rejoindre les quarts de finale.