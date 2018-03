Youth League : les clubs français sortis

Cette semaine avait lieu les huitièmes de finale de la Youth League, la Ligue des Champions U19. Sur 16 équipes, que de grands centres de formation européens comme le Barça, le PSG, Manchester United, Porto, Salzburg... Il y a déjà de belles affiches pour ces huitièmes de finale. Monaco et le PSG ont tiré le gros lot avec Tottenham et le FC Barcelone.

Pas de quarts de finale pour l'ASM et le PSG

Les jeunes de la Principauté se rendait à Broadhall Way dans la capitale anglaise pour affronter Tottenham. Le match est très équilibré. La possession est pour les Hotspurs alors que les occasions sont plus monégasque. C'est même l'attaquant Nabil Alioui qui va ouvrir le score juste avant la pause pour les Rouges et Blancs. Tottenham va rapidement réagir avec un but de Keanan Bennetts (50e). Plus rien jusqu'à la fin du temps réglementaire et c'est donc les tirs au but qui donnent le vainqueur. Les anglais ratent leur premier tir, Alioui marque derrière mais les trois autres tireurs monégasques échouent quand les Spurs transforment tout. L'ASM est éliminé 3 tirs au but à 1.

Quant au Paris Saint-Germain, il accueillait les U19 du FC Barcelone au Camp des Loges. A l'instar de Monaco, tout ne s'est pas passé comme prévu. Pour commencer, le défenseur Stanley Nsoki doit sortir après 30 minutes de jeu suite à une blessure. C'est la seconde période qui va décider du sort des deux équipes. Carles Perez marque le seul but du match et qualifie la Juvenil du Barça pour les quarts de finale.

Le tenant du titre au tapis

C'est sans doute la plus grosse surprise de ces huitièmes de finale. Après quatorze victoires consécutives dans la compétition, les jeunes de Salzburg ont été sortis au CTFD PortoGaia du FC Porto. Diogo Bessa a ouvert le score en première période. Le malien Sékou Koïta a égalisé à 20 minutes du terme pour les autrichiens. Les derniers vainqueurs de la Youth League ont finalement craqué avec un but de Diogo Leite et un but dans le temps additionnel de Emmanuel Fidelis. 3 buts à 1 et Salzburg perd son titre.

L'autre grande rencontre de ce tour était Bayern - Real Madrid. Ce fut un grand match. Handicapé par l'expulsion de De la Fuente en début de seconde période, le Real n'a pas flanché. Menant déjà 2-1 après 45 minutes, ils ont su garder leur avance en repassant devant dans le money-time (75e). Dans son propre centre d'entraînement, le Real Madrid sort le Bayern Munich de la Youth League (3-2).

Les quarts de finale auront lieu le 13 mars avant un Final Four à partir du 20 mars avec les quatre demi-finalistes à Nyon, au siège de l'UEFA.

Les autres rencontres :

Manchester City - Inter Milan : 1-1 (3-2 aux TAB)

Atletico Madrid - Bâle : 1-0

Liverpool - Manchester United : 2-0

Chelsea - Feyenoord : 5-2