OGC Nice 1-0 ASSE : Frustrant !

Robert Beric, au duel aérien avec Malang Sarr, n'a pas réussi à trouver le chemin des filets cet après-midi (Source : Ligue 1 Conforama sur Twitter)

Pour son troisième match en sept jours, l'AS Saint-Étienne se déplaçait à l'Allianz Riviera pour y affronter l'OGC Nice, actuel septième de Ligue 1, qui restait sur une victoire obtenu face à Amiens le week-end dernier et un nul concédé dans les derniers instants à Monaco. Après sa médiocre performance mercredi dernier, Saint-Étienne se devait de montrer un bien meilleur visage pour ses supporters.

Malgré les signatures de Yann M'Vila puis Paul-Georges Ntep en milieu de semaine, l'ASSE s'attendait à un match compliqué en ce dimanche après-midi. Et pourtant ce sont bien les stéphanois qui se procurent la première occasion de ce match. Paul-Georges Ntep accélère et trouve Robert Beric à l'entrée de la surface. Ce dernier prend sa chance mais sa tentative frôle la barre transversale de Benitez (1'). Saint-Étienne fait un bon début de match et gêne les Niçois en ce début de match. La deuxième occasion stéphanois intervient gpar l'intermédiaire de Paul-Georges Ntep. Après une tête manquée de Léo Lacroix, le néo-stéphanois reprend de volée depuis la gauche de la surface. Walter Benitez repousse en catastrophe (19'). Quelques instants plus tard, Gabriel Silva commet une faute à l'entrée de la surface stéphanoise (21'). Wylan Cyprien s'en charge, contourne le mur, et punit les Verts d'un maître coup-franc qui vient se loger à mi-hauteur de la cage de Stéphane Ruffier. De retour de suspension, le portier stéphanois n'est pas exempt de tout reproche sur ce but. Nice mène un but à zéro et pourtant ce n'est pas forcément logique au vu du début de match des Verts (22'). Saint-Étienne vient de prendre un coup sur la tête et court désormais après le score et la possession du ballon. La configuration de la rencontre a complètement changé. Peu après la demi-heure de jeu, Rémy Cabella hérite d'un ballon après une perte de balle des défenseurs niçois. Le milieu stéphanois avance mais ne parvient pas à faire la différence sur Dante. Sa frappe du gauche est stoppée par le tacle du défenseur niçois (35'). Après un corner complètement manqué par Paul-Georges Ntep, l'arbitre siffle la fin de cette première période.

Un coup franc de Cyprien a suffi à Nice pour mener au score dans une première mi-temps où Saint-Étienne a eu les meilleures occasions. Pour sa première titularisation, Paul-Georges Ntep fait beaucoup de bien à l'attaque stéphanoise. À la mi-temps, les Niçois ont le ballon (61%) mais ce sont les Verts qui ont tenté le plus : cinq tirs pour l'ASSE dont un seul cadré contre trois pour les Aiglons dont un seul cadré également.

Au retour des vestiaires, les hommes de Jean-Louis Gasset ont dû mal à rentrer dans leurs seconde période. Burner va d'abord s'offrir un rush dans la défense stéphanoise avant de tenter une frappe. Stéphane Ruffier est vigilent et détourne en corner (48'). Quelques minutes plus tard, Srafi s'amuse avec Gabriel Silva puis tente une frappe. Léo Lacroix est là et détourne de la tête en corner (55'). Les stéphanois, emmenés par Paul-Georges Ntep, vont réagir une première fois, peu avant l'heure de jeu. Robert Beric déborde sur le côté droit et sert Ntep, en retrait. Il faut un excellent retour de Pierre Lees-Melou pour sauver Nice (58'). La dernière recrue stéphanoise, auteur d'une bonne prestation ce dimanche, cède sa place à Romain Hamouma pour la dernière demi-heure du match (60'). Un peu plus de dix minutes après son entrée en jeu, Romain Hamouma croit égaliser, après une splendide passe en profondeur de Léo Lacroix, mais il est signalé, logiquement, en position de hors-jeu (72'). Les Verts vont tenter le tout pour le tout dans cette fin de match, afin d'obtenir un point plus qu'important. Dix minutes avant la fin de cette rencontre, Yann M'Vila tente de trouver Robert Beric au second poteau. Malheureusement, Dante s'interpose dans les airs (82'). Quelques minutes plus tard, à la suite d'un corner tiré par Jonathan Bamba, Léo Lacroix place une tête. Pierre Lees-Melou dégage mais cela arrive dans les pieds de Yann M'Vila. Le milieu stéphanois tente une frappe depuis le coin de la surface mais sa tentative ne trouve pas le cadre. L'arbitre assistant annonce trois minutes de temps additionnel. Après un centre facilement capté par Walter Benitez, Malang Sarr gêne son gardien qui relâche le ballon. Robert Beric est là pour tenter de reprendre le ballon mais ce dernier est signalé en position de hors-jeu (91'). Après les trois minutes de temps additionnel, l'arbitre siffle la fin de ce match.

Nice a souffert mais l'emporte face à Saint-Etienne qui s'est bien battu mais a manqué de réalisme. Saint-Étienne concède son sixième revers de suite à l'extérieur. Ce match, marqué par les très bonnes prestations des recrues, M'Vila et Ntep, ainsi que de la charnière centrale, Loïc Perrin et Léo Lacroix, est tout de même encourageante. Prochain rendez-vous, samedi prochain avec la réception de Caen. La victoire, devant son public, sera impérative.