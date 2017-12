Pas de miracle pour le Stade Rennais FC face au Paris SG (1-4)

Dans un Roazhon Park à guichets fermés, les Rennais ne vont pas exister longtemps. Le début de match est à l'avantage des parisiens. Dès la 3ème minute Bensebaini est dépassé sur son côté et Neymar seul à la réception d'un centre de Mbappé en profite pour pousser le ballon au fond des filets.

Les Bretons se font de nouveau surprendre par la vitesse parisienne cette fois côté droit, Neymar délivre un magnifique centre pour Mbappé qui inscrit le deuxième but(16'). Les Parisiens, persistants, continuent leurs attaques à l'image de la frappe enroulée de Draxler qui passe tout près du poteau droit de Tomas Koubek (34'), ou encore de la reprise de Cavani sauvée sur la ligne par Traoré (40'). Les Rennais sont clairement dépassées lors de la première mi-temps.

Au retour des vestiaires les rouges et noirs montrent un nouveau visage, avec plus d'envie et plus d'ambition. Ils obtiennent un très bon coup franc à l'entrée de la surface de réparation parisienne, malheureusement la frappe de Bourigeaud est déviée en corner (50'). Sur un corner, une nouvelle fois tiré par Bourigeaud, la balle est déviée au premier poteau par Amalfitano et finit dans les pieds de Firmin Mubélé seul au second poteau qui trompe Aréola (51'). Dans la foulée, les joueurs de Sabri Lamouchi sont victimes d'excès d'envies, Mr Gautier sanctionne André d'un double carton jaune (62').

L'expulsion de Benjamin André déstabilise les rouges et noirs. Le rouleau compresseur parisien se remet en marche et Cavani auteur d'un magnifique lob sur Tomas Koubek enfonce le clou (74'). Les Parisiens auteurs d'un bon pressing, récupèrent le ballon dans le camp rennais et, comme lors du premier but, Mbappé centre pour Neymar qui finit le travail (75'). Les Rennais tentent de réduire le score en fin de match, mais ni la frappe de Traoré (87'), ni le pénalty de Khazri (88') ne trouvent le cadre.

Les joueurs du Stade Rennais n'ont été que trop peu présents lors de cette rencontre pour espérer obtenir un résultat face au Paris Saint Germain.