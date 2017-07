Mercato Stade Rennais FC : Sio et Pedro Mendes s'engagent avec le Montpellier HSC

Giovanni Sio et Pedro Mendes posant avec leur nouveau maillot

Pedro Mendes, la concurrence était trop forte

Le défenseur portugais est arrivé à l'été 2015 en provenance du Parme FC. Grand voyageur, celui qui a joué en Italie (Parme, Sassuolo), en Suisse (Servette), au Portugal (Sporting Portugal) et en Espagne (Real Madrid) n'a pas eu de chance et a dû faire face à une concurrence élevée à Rennes. En plus de Mexer et de Ramy Bensebaini au même poste de défenseur central, il a dû faire face à l'éclosion du rennais Joris Gnagnon, formé au club, le "roc" breton indéboulonnable de sa place de titulaire. Pour autant, il ne s'est pas laissé impressionné et a effectué 19 matchs en 2015-2016 et 22 en 2016-2017 sous le maillot rouge et noir.

Les premiers mots de Pedro Mendes par rapport au Montpellier HSC : "Je suis très impressionné. Franchement, je ne m’attendais pas à trouver un club organisé comme ça, a fait savoir l'ancien Rennais. Je ne connais pas beaucoup de monde au sein de l’effectif mais je vais apprendre à découvrir peu à peu mes nouveaux coéquipiers. J’ai la chance d’arriver en même temps que Giovanni Sio qui évoluait avec moi à Rennes. Je sais que je peux compter sur lui pour aller au combat, c’est un guerrier. On a bien travaillé l’année passée l’un contre l’autre lors des entraînements, et je peux dire que ça chauffe…" a confié le joueur dans une interview pour maxifoot.

Giovanni Sio, une prestation insuffisante

Pour le désormais ex-attaquant rennais, on parlerait d'un contrat de 4 ans et d'une indemnité de transfert de 4 millions d'euros. Annoncé depuis plusieurs jours, le transfert de Giovanni Sio de Rennes à Montpellier a été officialisé ce mardi matin par les deux clubs. Laissé sur le côté depuis quelques semaines, l'international ivoirien n'avait pas caché sa colère d'être mis dans le loft du club breton à la reprise de l'entraînement, alors que son équipe était en stage à Verbier, en Suisse. Il avait annoncé qu'il était prêt à accepter l'offre du MHSC. Auteur de 7 buts en 34 matchs durant la saison 2015-2016, et de 9 buts en 34 matchs également durant la saison 2016-2017, il n'a jamais fait l'unanimité à Rennes. D'une part, chez les supporters qui le sifflaient de manière récurrente au Roazhon Park pour ses prestations inégales et insatisfaisantes, d'autre part au sein du club, avec qui il entretenait des relations compliquées, tant au près du coach Christian Gourcuff que du staff. Après des négociations, les deux clubs sont donc tombés d'accord et Sio a paraphé son contrat.

« Giovanni est un joueur que l’on voulait il y a déjà deux saisons, ça n’a pas pu se faire. J’espère qu’il va marquer beaucoup de buts et qu’il va apporter devant ce qu’il nous manque depuis quelques saisons », a confié Laurent Nicollin.