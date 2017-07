Sio et Mendes, c'est fait !

L'international ivoirien, Giovanni Sio (28 ans) et son coéquipier portugais Pedro Mendes (26 ans) ont tous les deux signé à Montpellier aujourd'hui (comme annoncé le 13 juillet dernier). Sio et Mendes poursuivent leur route ensemble à la paillade.

Voici les réactions des deux joueurs ainsi que de Laurent Nicollin (Président-Délégué du MHSC).

Réactions de Giovanni Sio:

« Je suis très content et soulagé. Avec Pedro, nous avons reçu un bel accueil et on se réjouit d’avoir pu signer ici. On a hâte de démarrer cette compétition. L’objectif reste toujours le même à savoir faire mieux que la saison derrnière. Je pense que nous avons un bon groupe avec des joueurs de qualité et je crois que nous avons les moyens de viser plus haut et atteindre nos objectifs. Je connais plusieurs joueurs de l’effectif comme Ryad Boudebouz, Jérôme Roussillon (NDLR avec qui il a joué à Sochaux), Stéphane Sessegnon et bien sûr Pedro Mendes qui arrive tout comme moi de Rennes, donc je n’arrive pas en terres inconnues. Pedro est quelqu’un que j’apprécie et avec qui je sais qu’on peut aller au combat »