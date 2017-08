Interview Benjamin Morel : "C'est un club qui mise sur la formation"

Benjamin sous les couleurs de Domzale.

Tout d'abord, présente toi à nos lecteurs.

Benjamin Morel, 30 ans, ancien professionnel en France à Caen, Clermont puis Amiens et après je suis allé en Bulgarie et en Slovénie, puis en ce moment je suis à Mondeville un club de la banlieue de Caen qui évolue en National 3.

Comment t'es tu retrouvé en Slovénie à Domzale après avoir connu le niveau professionnel en France ?

Après un court passage à Amiens, je suis sorti du circuit professionnel je me suis retrouvé en DH à Granville, à la fin de la saison je crée un CV pro sur foot national et de là, le coach Luka Elsner me contacte pour participer à un essai.

Tu sais comment Luka Elsner en est venu à te contacter toi en particulier puisque sur Foot National il y a énormément de CV de joueur ?

À ce moment sur foot national c'était le début de la création du CV pro, il y avait beaucoup de joueurs mais peu qui avaient connu le monde pro ... Je pense que c'est cela qui a joué en ma faveur.

Du coup, qu'est que tu retiens de cette expérience exotique ?

Que du positif, les gens sont vraiment accueillants, ils font en sorte que tu te sentes le mieux possible. Après niveau foot c'est un championnat de bonne qualité avec des équipes comme Maribor ou Olimpija qui ont de gros budgets ... Les joueurs sont de gros travailleurs, cela m'a changé par rapport à la France ce ne sont pas les mêmes méthodes, ni les mêmes charges de travail.

Vu que tu nous parles de la bonne qualité du championnat. En France, on connaît Maribor pour avoir éliminé Lyon en barrages de la LDC en 1999, un peu moins Ljubjana et je pense que peu de gens connaissaient Domzale avant qu'ils soient tirés par l'OM. Comment se situent-ils historiquement et aujourd'hui dans le foot Slovène ?

Actuellement Domzale se qualifie pour les tours préliminaires de l'Europa League depuis 4 ans, ils viennent aussi de gagner la coupe de Slovénie ... C'est un club qui mise sur la formation avec un effectif jeune et qui revend ses joueurs. Voilà pour le fonctionnement du club. C'est un club qui se stabilise dans les 3 premiers du championnat capable de réaliser des grands coups comme la saison passée avec le match contre West Ham avec une victoire au match aller 2-1 avant d'être éliminé à Londres.

Un club qui a donc une histoire assez jeune ?

Dans le passé, ils ont dû gagner le championnat puis la coupe mais récemment pas de championnat pour eux juste une coupe la saison passée.

Il y a eu pas mal de changements de joueurs et d'entraineur depuis que tu es parti. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de cette équipe sur le terrain ?

Depuis mon départ c'est toujours le même coach, il y a eu quelques départs et arrivés. C'est une équipe qui essaie de faire un gros pressing en harcelant le porteur du ballon. Le coach veut repartir de derrière avec un bon jeu de passes et des circuits préférentiels. Redoutable sur coups de pied arrêtés avec un excellent tireur (Jure Balkovec).

Sinon y a t-il d'autres joueurs auxquels il faudra se méfier ?

Il y a le jeune Jan Repas, l'attaquant Ivan Firer mais c'est surtout le collectif qui prime.

Dis-moi aussi si je me trompe, mais tu as disputé des matchs d'Europa League avec le club ?

Oui 4 matchs aller-retour donc 8 au total.

Une bonne expérience et comment cela c'était passé ?

La première fois on se fait sortir direct contre des serbes. On perd 1-0 chez nous et nul au retour ! La deuxième année on débute par Lusitanos une équipe d'Andorre, on gagne 4-1 et 2-1. Ensuite on tombe les biélorusses de Shakhtyor 1-1 chez eux et victoire 2-1 chez nous .. Au 3eme tour on tombe sur West Ham, on gagne 2-1 chez nous et on s'incline 3-0 à Londres avec la chance d'inaugurer le stade olympique devant 54 000 personnes.. Donc oui énormément de bons souvenirs.

Enfin, est ce que tu peux nous parler de l'ambiance là-bas. Ce sera un facteur important du match aller ?

C'est pas la folie niveau ambiance. Ce ne sera pas un facteur important.

Un petit pronostic pour terminer ?

Nul au match aller en Slovénie et victoire de Marseille au Vélodrome.

Merci à Benjamin pour sa disponibilité.