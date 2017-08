L'OM version 2017/2018

Après le match aller du troisième tour qualificatif en Europa League remporté par l'OM (4-2), il va falloir se tourner vers le championnat qui débutera le dimanche 4 Août à 21h.

Des abonnements en hausse !

Contrairement à la saison passée, l'OM a dépassé les 20 000 abonnements, après avoir fait rentrer 45 000 spectateurs face à Ostende, ce sont 50 000 supporters qui devraient encourager l'équipe face à Dijon dans un stade Vélodrome qui peut contenir un peu plus de 65 000 spectateurs. Il est d'ailleurs aussi bon de préciser qu'une seconde campagne d'abonnement devrait ouvrir après le deuxième match à domicile, face à Angers, afin que les retardataires puissent s'abonner.

Une équipe 70% Mc Court

Depuis l'arrivée de l'actionnaire américain à l'OM, ce sont huit joueurs qui sont venus renforcer l'équipe dont sept qui sont titulaires, soit Rami, Gustavo, Payet, Germain, Evra, Mandanda et Sanson. Plusieurs recrues par ligne qui sont là pour viser le podium de Ligue 1 et une qualification en Ligue des Champions dès cette saison. D'autant que le mercato n'est pas terminé et qu'un défenseur et un attaquant devraient encore arriver.

Germain, le joueur à surveiller !

Cette saison, le joueur à surveiller devrait être Valère Germain, après un triplé lors de sa première sortie officielle, il n'a pas tardé à se mettre les supporters olympiens dans la poche, reste à savoir s'il gardera ce niveau ainsi que cette finition toute la saison. Mais si c'est le cas, alors il a tout pour plaire à l'OM ! Luiz Gustavo reste lui aussi un joueur à surveiller, lui qui devrait s'imposer rapidement comme un patron au milieu de terrain.