L'OM enchaine 6 sur 6 !

Une chose est sûre, c'est qu'il ne fallait pas rater ce début de rencontre. Dès la deuxième minute, sur un contre fulgurant, Clinton Njie est lancé dans le profondeur sur le côté gauche. Il efface le gardien d'un joli crochet et envoie le ballon au fond des filets (2e, 1-0).

En ce début de match, ce sont les Marseillais qui mènent les débats et font circuler le ballon mais le Sporting se fait de plus en plus pressant et tente tout de même de percer les lignes olympiennes, sans succès. La défense veille.

À la demi-heure, le jeu s'équilibre, les espaces sont plus difficiles à trouver pour les deux équipes même si le Sporting inquiète pour la première fois Steve Mandanda sur une frappe de loin, sans danger (32e).

La mi-temps approche, l'intensité du match baisse un temps soit peu. Sanson, sur le côté droit, centre dans les six mètres mais Clinton Njie ouvre trop son pied gauche et loupe de peu le cadre (43e).

La mi-temps est sifflée par l'arbitre. L'OM, plus dangeureux, mène logiquement au score 1 à 0.

Au retour de la pause, un seul changement est à noter côté olympien. Maxime Lopez remplace Morgan Sanson. Le match reprend donc ses droits et l'OM maîtrise son sujet en faisant circuler le ballon.

Un mouvement qui porte ses fruits quand Tomas Hubocan trouve une brèche, se porte vers l'avant, lançant en une touche de balle Dimitri Payet sur le côté gauche. L'International français centre dans la surface et trouve le remuant Clinton Njie au deuxième poteau, qui propulse le ballon dans la cage de Pedro Silva (2-0, 52e).

À l'heure de jeu, les deux entraineurs font tourner leurs effectifs. Les Marseillais se font sanctionner dans l'instant suite à une charge d'Adil Rami dans la surface. L'arbitre indique le point de penalty. Doumbia s'execute et trompe Mandanda d'un plat du pied (2-1, 71e).

La réduction du score semble avoir donné des ailes aux hommes de Jorge Jesus. Deux occasions viennent mettre en danger le portier olympien (76e, 78e).

Dans un stade tout acquis à sa cause, l'OM tente de gérer sa fin de match, la fatigue se faisant ressentir après cette troisième rencontre de la semaine. Mais les changements, notamment avec l'entrée de Valère Germain, offrent une dernière offensive. Le gardien stoppe le tir de l'attaquant fraîchement entré en jeu (90e).

L'arbitre siffle la fin de la rencontre, Luiz Gustavo, promu capitaine pour ce match, et ses coéquipiers enchainent une sixième victoire de rang Avec comme titulaire Adil Rami et Steve Mandanda.

La prochaine rencontre amicale de l'OM se disputera le 22 juillet prochain face aux Glasgow Rangers, à 17h !