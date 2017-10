SCO-OL : Les  notes du match

Mariano premier buteur du jour.

Après une pause européenne, le championnat reprenait ses droits pour l'OL à Angers. Toujours dans son 4-2-3-1, Rafael prenait la place de Tête qui avait gagné ses galons de titulaire contre Paris. Diakhaby permettait à Morel de souffler et Memphis après 2 matchs en tribune et sur le banc était de retour sur l'aile gauche en lieu et place d'Aouar.

Lopes (6) : Il a subi l'expulsion comme l'ensemble de ses coéquipiers. N'est pas responsable d'une équipe acculée sur son but. Ne peut rien faire sur les buts. Sauve même le point du nul à la 91e.

Rafael (5) : Bonne première mi-temps avec une belle passe décisive sur le premier but. Il a complètement lâché et montré son énervement après le carton rouge.

Marcelo (4) : Bon jusqu'à son exclusion à la 50e dû à une mauvaise interprétation de l'arbitre de son geste d'humeur même s'il n'avait pas à le faire. Dominateur dans le jeu aérien. Son exclusion a compliqué l'affaire des lyonnais qui menait 3-1 à ce moment.

Diakhaby (5) : Il a fait son match. Dominateur dans le jeu aérien récompensé par un but sur corner (37e). Il se fait prendre de vitesse sur le but de Toko Ekambi.

Mendy (5) : Une première mi-temps en dedans. Passif sur le but où il laisse avancer l'Angevins, il se rattrape bien sûr le but de Memphis où sa percée est gagnante (une des seules de la première mi-temps). En deuxième, il a soulagé ses coéquipiers dans ses chevauchées en contre.

Tousart (3) : Passif sur le premier et deuxième but, il est battu dans son duel avec Traoré sur le troisième. Pas dedans du tout.

Ndombele (4) : Il a subi comme tout le monde, en plus de ne pas être en réussite. Il n'a pas réussi à apporter comme il a pu le faire dans les matchs précédents. A abandonné après l'expulsion de Marcelo. Remplacé par Ferri à la 84e.

Traoré (2) : Nonchalant, aucun effort défensif, transparent offensivement. Sorti sans être entré en jeu. Belle performance. Remplacé par Cornet (54e).

Fekir (6) : Impliqué sur tous les buts. Au départ de l'action sur le premier où il se défait de 3 adversaires. Passeur sur le deuxième pour Diakhaby. Sert parfaitement de la gauche Mendy sur le troisième. Remuant et disponible, c'est le seul à avoir exister après l'exclusion de Marcelo. Aurait mérité plus mais la victoire n'est pas là. D'autant qu'il rate en face à face le ballon du 4-1 juste avant le tournant du match.

Memphis (5) : Collectif, plein de bonne volonté et disponible. Son petit tour sur le banc et en tribune lui a fait du bien. On peut lui reprocher de ne pas faire l'effort sur le premier but mais pas plus que Tousart ou Mendy. Buteur en suivant bien une frappe repoussée de Mendy. Il y a du mieux dans sa prestation.

Mariano (5) : Il a bien lancé l'OL à la 4e minute d'une reprise de volée. Bon déplacement dans la surface pour se défaire du marquage. Comme d'habitude au pressing et pas avare des efforts défensifs. Malheureusement, il manque son contrôle à la 21e qui aurait dû lui permettre de s'offrir un doublé. Remplacé par Morel à la 54e en raison du carton rouge de Marcelo.