Darder s'en va, Ndombele arrive

Ndombele rejoint les gones, Darder retourne en Espagne

Un nouvel espoir débarque

Longtemps suivi par l'OL qui a bataillé avec Hoffenheim pour le faire signer, Tanguy Ndombele va rejoindre le club lyonnais pour à priori une durée de 5 ans. Auteur de deux buts et sept passes décisives la saison passée en Ligue 2 avec Amiens, le jeune espoir a été l'un des grands artisans de la montée du club picard dans l'élite. Titulaire lors de trois matchs sur quatre cette saison, Ndombele a effectué de solides prestations et notamment durant le match face à Nice où Amiens fut victorieux sur le score de 3 buts à 0. Milieu très complet, il peut évoluer dans un milieu à deux ou à trois et dispose de nombreuses qualités dans son jeu. Il possède une bonne vision du jeu ce qui lui permet de distiller de belles passes vers l'avant, on peut noter aussi la faculté chez lui à récupérer pas mal de ballons et d'être à l'aise dans ses dribbles et ses prises de balles. Il n'hésite pas également à se projeter vers l'avant avec le ballon pour percer les lignes adverses. En résumé Tanguy Ndombele, 20 ans et membre de l'équipe de France espoir a tout pour réussir à l'Olympique Lyonnais s'il arrive à confirmer le potentiel qu'il a laissé entrevoir avec Amiens. En concurrence direct avec la récente recrue Pape Cheikh Diop, il reste à savoir si Ndombele sera titulaire au côté de Lucas Tousart ou s'il devra patienter encore un peu.

Adios Sergi

Ils étaient trois à être sur le départ, Clément Grenier, Jordan Ferri et Sergi Darder. Le premier a décidé de rester malgré le fait que le club ne semble pas compter sur lui, le deuxième a suscité l’intérêt de Toulouse, Rennes et notamment Nantes mais a repoussé les offres, c'est donc Sergi Darder qui va s'envoler vers l'Espanyol Barcelone pour un prêt avec option d'achat. Repéré par Florian Maurice, l'ancien joueur de Malaga aura eu du mal durant ses années lyonnaises à trouver sa place dans le jeu malgré une adaptation rapide en dehors des terrains où il aura appris et maîtrisé rapidement le français. Il aura montré à Lyon sa vision du jeu au-dessus de la moyenne ainsi que sa facilité à faire des passes pour crée des occasions, malheureusement on lui reprochera ses lacunes physiques et son manque de régularité. Apprécié des supporters, ils n'oublieront pas son magnifique enchaînement sombrero-but sur Thiago Silva ou encore son but dans le derby face à Saint-Étienne.

Ce dernier mouvement vient clôturer un mercato lyonnais très actif composé de jeunes recrues méconnues du grand public qui auront la lourde tâche de faire oublier les joueurs du centre formation partis briller ailleurs. C'est avec un nouveau visage que l'effectif lyonnais va aborder la saison 2017-2018.