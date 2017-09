A la découverte de Pape Cheikh Diop

Pape Cheikh Diop sous ses nouvelles couleurs

L'Olympique Lyonnais cherchait depuis quelques semaines une recrue au milieu et elle est désormais trouvée : Pape Cheikh Diop s'est engagé avec le club rhodanien et portera le numéro 24. Âgé de 20 ans, il compte notamment 10 sélections avec les moins de 19 ans espagnols avec qui il remportera le championnat d'Europe en 2015. Le natif de Dakar est entré dans l'effectif professionnel du Celta Vigo durant la saison 2015-2016, il y jouera 8 matchs toutes compétitions confondues. La saison d'après sera beaucoup plus fructueuse pour lui avec 19 matchs joués ainsi qu'un but marqué à son actif.

Selon ce que l'on a vu et entendu sur lui, Pape Cheikh Diop semble être un milieu de terrain avec une grosse activité et habile avec le ballon n'hésitant pas à accompagner les offensives et à faire le lien entre la défense et l'attaque. On dit également de lui qu'il manque encore de physique malgré sa taille (1m80). Cheikh possède donc un profil différent des autres milieux lyonnais, il est polyvalent et peut évoluer dans le milieu à deux qu'utilise actuellement Bruno Génésio ou même en sentinelle seul devant la défense. A voir donc si le jeune espagnol partira titulaire au côté de l'indéboulonable Lucas Tousart où s'il sera le 3ème choix derrière son compatriote Sergi Darder.

Darder, pisté par l'Espanyol Barcelone, pourrait d'ailleurs voir son avenir du côté de l'OL s'assombrir avec cette nouvelle recrue tout comme Jordan Ferri désiré par le FC Nantes et Toulouse. En ce qui concerne Clément Grenier il semblerait qu'il choisisse de rester à l'OL et attendre la fin de son contrat. La presse parle également de la volonté de l'OL de prendre un autre milieu à profil défensif ce qui pourrait entraîner le départ rapide d'un ou deux des milieux cités précedemment.

Avec ce recrutemement, l'OL conforte sa volonté de recruter de jeunes joueurs à l'étranger. Pape Cheikh qui est devenu la 7ème recrue lyonnaise entre parfaitement dans la nouvelle politique lyonnaise, engagé pour 5 ans son transfert aura coûter 10M plus 4 de bonus ainsi que 15% pour le Celta sur une possible plus-value.