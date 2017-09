Europa League : Un tirage compliqué pour l'OL

L'OL rêve de soulever le trophée dans son stade

Chapeau 1 avec le troisième plus gros coefficient UEFA de la compétition, l'OL s'attendait sûrement a hériter d'un groupe largement abordable. Et bien non, les lyonnais vont être confrontés à des adversaires plutôt coriaces et compétitifs. Présentation des trois clubs du groupe E qui ont tous la particularité de n'avoir jamais affronté l'OL.

EVERTON FC (Angleterre)

C'est sans doute le club qui fait le plus peur et qu'il fallait à tout prix éviter dans le chapeau 2. Pour accéder aux phases de groupe, le club anglais a surmonté deux tours préliminaires éliminant ainsi successivement Ruzomberok puis Hadjuk Split. 7ème du championnat anglais la saison passée, le club basé dans la ville de Liverpool a perdu durant le mercato son attaquant star Romelu Lukaku qui est parti du côté de Manchester United mais Everton n'a pas été hésité à réinvestir cet argent et s'est considérablement renforcé. Parmis les arrivées on y trouve le légendaire Wayne Rooney, Klaasen l'ancien joueur de l'Ajax qui a sorti Lyon en demi-finale la saison passée, Gylfi Sigurdsson, Sandro Ramirez, Jordan Pickford, Michael Keane ou encore Onyekuru. Lors de la saison 2014-2015 les pensionnaires de Goodison Park étaient arrivés jusqu'en huitieme de finale battant d'ailleurs le LOSC 3 à 0 en phase de poule. Au vu de leur effectif, Everton fait clairement figure de favori avec l'OL dans ce groupe E et on devrait assister à deux belles confrontations entre les formations de Ronald Koeman et de Bruno Génésio.

ATALANTA BERGAME (Italie)

Voici l'autre équipe dont l'OL devra faire particulièrement attention. L'Atalanta a surpris tout le monde la saison dernière en finissant 4ème du championnat italien pratiquant un jeu plutôt séduisant. Les hommes de Gian Piero Gasperini vont sans doute vouloir jouer les troubles fête pour la qualification malgré la perte de Conti et Kessie tous deux partis au Milan AC et qui ont été deux joueurs majeurs de la belle saison précédante. Le club de Lombardie fait figure d'outsider dans le groupe E et les deux " gros " du groupe feraient mieux de ne pas les sous estimer car l'Atalanta aura clairement sa carte à jouer pour figurer dans les deux premiers.

APOLLON LIMASSOL FC (Chypre)

Le club chypriote sortant du chapeau 4 a sans doute hérité du pire groupe pour avoir des chances de se qualifier. Tout comme Everton, Limassol s'est défait de deux équipes pour accéder aux phases de groupe sortant d'abord Aberdeen puis Midtjylland. En France, l'Apollon Limassol est surtout connu pour avoir éliminé l'OGC Nice en barrage de l'Europa League en 2013, le fait que ce soit un club Chypriote peut aussi raviver de mauvais souvenirs à l'OL leur rappelant leur triste élimination face à l'Apoel Nicosie. Ce n'est un secret pour personne Limassol semble être destiné à finir à la dernière place mais attention à ne pas les prendre à la légère surtout lorsqu'il faudra se déplacer à Chypre.