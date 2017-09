Qui es-tu, Willem Geubbels ?

A seulement 15 ans et 326 jours, Willem Geubbels dispute son premier match avec l’effectif professionnel de l’Olympique Lyonnais lors d’un match de pré-saison 2017/2018. La performance est notable car le dernier à avoir été si précoce n’est autre que Joël Fréchet, l’actuel entraîneur-adjoint U16, à 15 ans et 320 jours en 1981 ! Mais Willem ne s’est pas contenté de cette ligne historique car il a également débloqué celle des statistiques. 1 but face à Bourg Péronnas et c’est l’engouement médiatique. Focus.

Qui es-tu?

Né le 16 août 2001à Villeurbanne, Willem fait ses gammes dans le club local de l’ASVEL avant de rejoindre le centre de formation de l’OL lors de la saison 2010-2011.

Ce garçon d’1,85m pour 72kg à seulement 16 ans ne laisse personne indifférent.

Dans des propos rapportés notamment par olympique-et-lyonnais et l’Equipe, plusieurs éducateurs et observateurs lyonnais décrivent le jeune lyonnais.

Quel profil ?

Julien Sokol, scout à l’OL, plante le décor en décrivant le but de Willem face à Bourg : « Si on ne le connaît pas, c’est lui : récupération, élimination et il n’a plus qu’à ajuster. Il a beaucoup progressé devant le but, il est très adroit ».

Abdelkader Belarbi (ex-éducateur OL) cible lui « un élément qui fait des grosses différences grâce à ses qualités techniques supérieures. Il est intéressant également athlétiquement et dans la prise de profondeur dans le dos des défenses adverses. S'il prend de la vitesse, il est difficile à rattraper ! ».

Armand Garrido, le spécialiste maison concernant les jeunes, résume : « C’est un profil assez longiligne qui va vite et que l’on n’a pas souvent vu à l’OL. Il y a beaucoup de travail technique à faire devant le but, même s’il a une certaine facilité à marquer des buts, ça démontre le potentiel ».

Enfin Cris, coach de National 2, y va de son petit commentaire : « Willem est un joueur très intéressant avec des qualités énormes. S’il continue comme ça, on le verra bientôt avec les Pros ».

L’avis de @Gone_Academie

« Willem a un profil à la Aubameyang. Ultra rapide et très longiligne, il peut jouer sur les deux cotés de l'attaque et en pointe. Il a une bonne finition face au but avec beaucoup de sang froid mais il doit améliorer sa conduite de balle et sa technique en général, même s'il a fait énormément de progrès depuis 1 an. Enfin, il a la tête sur les épaules et l'OL compte BEAUCOUP sur lui ».

Ses forces

Gérard Bonneau, Responsable du recrutement chez les jeunes, n’est pas en reste : « Il a pris une avance sur un aspect morphologique, il est devenu très adroit. Il est doté de qualités naturelles physiologiques hautes. Dans l’espace il est performant, est habile du droit comme du gauche et a un bon jeu de tête. C’est rare qu’un joueur aussi grand ait de tels appuis et soit vivace comme lui ».

Ses faiblesses

Bonneau pointe aussi du doigt ce sur quoi Willem doit encore travailler, à savoir « prendre le rythme en termes d’intensité et d’efforts. »

Son caractère

Gérard Bonneau décrit « un garçon mature, avec la tête sur les épaules et agréable ».

Première apparition en pro.

Face à Bourg en Bresse en amical (3-1), un but au compteur. Il se distinguera également 10 jours plus tard face à l’Ajax Amsterdam en délivrant un caviar à Amine Gouiri (2-0).

Son premier but en professionnel face à Bourg Péronnas :

Equipe nationale

International Français en catégorie de jeunes, c’est le seul né en 2001 à être en équipe de France U17. Son ratio matchs/but parle pour lui.

6 matchs, 6 buts en U16.

8 matchs, 4 buts en U17.

Statistiques en club

En U17 lors de la saison 2016/2017, il participe à 24 matchs (dont 20 titularisations) pour 27 buts. Soit une moyenne de 1,13 buts par match. Décoiffant.

Il démarre cette saison 2017-2018 en inscrivant un triplé avec la Nationale 2 (ex-CFA) sur le terrain de Schiltigheim et ce, dès la deuxième journée de championnat !

Ses réseaux sociaux

Twitter : @WillemGeubbels

Instagram : willemgeubbels18

Et Bonneau de conclure : « Si aujourd’hui il s’entraîne et joue avec les pros ce n’est pas par hasard. Il est en avance et a des qualités qui sont très au-dessus de la moyenne, il deviendra un très grand joueur. À son âge, il n’y en a déjà pas beaucoup qui sont allés en CFA. Karim (Benzema) a commencé à 17 ans ».

Alors futur crack ou étoile filante, à Willem de répondre aux espoirs et attentes placés en lui.

Pour le plaisir, quelques images du buteur made in OL