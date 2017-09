Qui es-tu, Maxence Caqueret ?

Il y a eu Ben Arfa, Rémy, Benzema, Pléa, Kanouté, Lacazette. Il y a désormais Gouiri, Maolida, Aouar et Geubbels qui sont autant de profils offensifs qui font ou ont fait saliver les suiveurs lyonnais. Mais quid de l’académie lyonnaise concernant les secteurs plus reculés ? Récemment Tolisso et Gonalons s’en sont allés respectivement au Bayern Munich et à l’AS Roma. En ce sens, intéressons-nous à Maxence Caqueret, jeune milieu de terrain qui a intégré le groupe pro 2 - antichambre du groupe professionnel de l’OL - lors de la saison 2016-2017.

Qui es-tu ?

Né le 15 février 2000 (veille de la naissance d'Amine Gouiri) à Vénissieux, Maxence a débuté au Football Club de Corba. Il rejoint le Centre de Formation de l’OL à l’été 2011 en provenance du FC Chaponnay Marennes.

Comme son copain Gouiri, il signera début juillet 2017 un contrat de stagiaire professionnel à l’OL pour une durée de 3 ans.

Maxence se raconte au média Le Populaire du Centre : « J'ai grandi autour de Lyon, toute une partie de ma famille est pour l'OL. C'est vraiment une fierté de faire partie de ce club. Avec tous les joueurs qui ont été formés ici, on a vraiment envie de réussir ». Une envie de réussir qui ne l’empêche pas d’avoir la tête sur les épaules et le jeune lyonnais de continuer : « Je suis mon chemin tranquillement, je reçois beaucoup de conseils, j'apprends. J'espère décrocher mon premier contrat pro bientôt ».

Quel profil ?

Maxence est un milieu de terrain relayeur d’1,74m pour 63kg. Il a parfois été surclassé des U17 pour les U19 et peut également occuper un poste de meneur de jeu, notamment en Equipe de France. Gérard Bonneau, responsable du recrutement des jeunes à l’OL, raconte pour FootMercato : « Il a une détermination, est capable d’avoir un projet à son jeune âge. Il est très à l’écoute, travaille, n’est pas souvent blessé, et c’est avant tout un bon joueur. Il répète beaucoup les efforts, a un gros volume de jeu, est techniquement très propre. Il gratte des ballons en tant que récupérateur, mais peut aussi éliminer une ligne par la passe ou par le dribble ».

Adil Benjeddi (ex-OL) est élogieux dans des propos rapportés par olympique-et-lyonnais : « Maxence c’est un phénomène, un style à la Rakitic. Il n’a pas trop de vitesse, mais il joue très juste. Il monte en puissance, j’aime beaucoup ce joueur ».

Armand Garrido, le spécialiste maison des jeunes, confie pour olympique-et-lyonnais : « C’est un joueur né en 2000, il est très jeune. C’est un milieu de terrain, un métronome, avec beaucoup de qualités techniques. C’est une machine. Il récupère, relance, est capable de marquer des buts, de faire marquer. C’est un garçon discret qui ne parle pas beaucoup mais qui est exemplaire. On peut compter sur lui. Malgré sa discrétion, le staff de l’équipe de France a quand même décidé de lui confier le brassard de capitaine. Il faut qu’il travaille beaucoup sur son jeu de tête, sur la percussion. Il faut réussir à monter son niveau d’un cran à chaque fois, pour continuer à progresser ».

L'avis de @Gone_Academie

« Joueur élégant sur un terrain, titulaire en CFA pour le premier match de la saison à 17 ans et quelques mois, Maxence a une bonne technique et une bonne vision de jeu. C'est un milieu moderne, un peu à l'espagnol, mais il n'hésite pas à aller au contact et prend pas mal d'avertissements pendant la saison. Capitaine des jeunes EDF et titulaire indiscutable en sélection, il devrait d'ailleurs disputer la Coupe du Monde U17 (qui se déroulera en Inde au mois d'Octobre) en compagnie de Gouiri et peut être Geubbels.

Si on peut le comparer à un milieu de l'effectif on choisit évidemment Sergi Darder (désormais prêté à l'Espanyol Barcelone), après il doit prendre du physique c'est indispensable ».

Ses forces

Un gros volume de jeu et une qualité de passe, pied droit, capable de casser des lignes.

Ses faiblesses

Parfois physiquement à la peine, « il doit faire attention à la gestion de ses efforts » analyse Bonneau.

Aussi, Maxence reconnait lors d'une interview à OLTV qu'il aimerait améliorer ses statistiques en buts et passes décisives.

Equipe nationale

Maxence est international U17 avec l’Equipe de France où il y occupe une position plus avancée de meneur de jeu, numéro 10. « C'est un immense honneur. C'est un plus qu'on recherche tous ».

-12 matchs, 3 buts en U16.

-15 matchs, 7 buts en U17.

Il était capitaine de sa sélection durant l'Euro U17 disputé en Mai 2017 lors duquel il y inscrira un doublé face aux Iles Féroé.

Il termine 2ème du Tournoi Lafarge Avenir disputé en Septembre 2017 derrière le Chili. Maxence était titulaire tout comme son coéquipier à l’OL, Geubbels. Bard faisait également partie du groupe.

Cette compétition amicale sert de préparation au Mondial U17 qui se déroulera en Inde du 6 au 28 octobre 2017 et sur lequel Maxence fonde beaucoup d’espoirs : « C'est exceptionnel. On connaît surtout ça par rapport au monde pro. Mais savoir qu'on peut y participer, c'est énorme. J'y pense tous les jours, c'est mon premier objectif de la saison. J'aimerai vraiment aller chercher le titre ».

En club

Membre des groupes U19 et Pro 2 à seulement 17 ans, il a aussi disputé 60 minutes lors de la rencontre perdue de Youth League face au FC Séville (0-1).

Eliminé par le FC Metz en 1/16ème de finale de la Gambardella au mois de février, Maxence se confiait alors à la chaîne du club : « C'est une déception car on y tenait à coeur. On voulait aller loin et tous nos objectifs sont tombés à l'eau »..

Bonus : son premier but en Gambardella face à Epinal

Quelles ambitions pour la saison 2017/2018 ?

Anecdote

Joueur régulier des U19, il redescendra avec les U17 pour disputer les 2 derbies face aux verts.

Résultat aller : Victoire 4-0 et un but pour Maxence.

Résultat retour : Défaite 3-2 mais encore un but pour lui.

De bon augure pour la suite.

Ses réseaux sociaux

Twitter : @mcaqueret10

Instagram : m.caqueret8

