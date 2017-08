L'OL et ses clubs partenaires dans le monde - AthleticoSport Club

Philippe Paoli, premier libanais à intégrer le centre de formation suite au partenariat (Source : O&L)

Après avoir vu les deux premiers articles sur les clubs partenaires de l’Olympique Lyonnais, Dakar Sacré Cœur et Jeonbuk Hyundai Motors FC, intéressons-nous au 3ème club partenaire de l’Olympique Lyonnais : Athlético Sport Club.

L’Athlético Sport Club est un club libanais dédié à la formation, il s’agit de la première académie sportive du Liban. Créé en 2006 sous l’impulsion de Robert Paoli regroupe notamment deux sports, le foot et le basket.

Des échanges entre les deux clubs

L’OL est devenu partenaire de la section foot de l’Athlético SC durant la fin d'année 2011 en mettant en place des formations de coach et de jeunes dans le club libanais. En plus de la formation faite par les formateurs lyonnais au Liban, l’OL accueille chaque année des U13, U15 ou des U17 (en fonction des années) pendant une semaine. Cela permet aux jeunes de l’Athlético de participer à des entrainements avec des jeunes lyonnais, d’acquérir de nouvelles méthodes d’entrainement, et d’échanger sur les différences de ces deux types de football.

Philippe Paoli, premier libanais retenu par l’OL

Certains jeunes ont tapé dans l’œil des superviseurs de l’OL, et ils sont revenus passés des tests complémentaires comme ce fut le cas pour Philippe Paoli, international Libanais (deux sélections), qui est venu passé son premier stage avec l’OL en février 2012. Après avoir passés d’autres stages avec l’OL ainsi que des tests, l’OL a décidé de le garder à partir de juin 2013.

Il avait annoncé vouloir être le premier le joueur professionnel libanais de l’Olympique Lyonnais mais ce ne fut pas le cas, après une saison avec les U19, il partit au FC Cologne, puis en Belgique à Lommel United.

Il ne fut pas le premier joueur pro libanais de l’OL, mais il fut le premier joueur libanais à intégrer le centre de formation de l’OL via ce partenariat.

L’OL s’implique dans l’académie libanaise

Stéphane Roche, ancien directeur du centre de formation de l’OL, suivait de très près les jeunes joueurs de l’Athlético Sport Club. Avec l’arrivé de Jean-François Vuillez en tant que nouveau directeur du centre de formation de l’OL, Stéphane d'Urbano (ex entraineur de la CFA de Villefranche) est parti pour un an dans l’académie libanaise depuis mi-juillet environ. Le but de son année libanaise sera de former les entraineurs de l’académie, ainsi que d'améliorer les programmes de formation pour les jeunes joueurs libanais.

Depuis plus de cinq ans, l’Olympique Lyonnais et l’Athlético Sport Club s’impliquent à former les jeunes libanais au football avec de nouvelles méthodes de formation proposées. Via ce partenariat, l’OL espère pouvoir recruter des jeunes libanais en formation (ou post formation) pouvant par la suite jouer avec le groupe professionnel.

Il s’agit donc d’un partenariat uniquement à caractère sportif pour l’OL, tout en voulant essayer de faire connaitre ses méthodes de formation dans le 125ème pays au classement mondial FIFA