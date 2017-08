Premier match et première victoire pour le groupe pro 2

Cris, nouvel entraîneur du groupe pro 2

Composition OL : Grange – G.Kalulu, Mboumbouni, Mapou, Nouvel – Caqueret, Owusu © - Del Castillo, Aouar, Maolida (remp. Kitala) – Gouiri (remp. Geubbels)

Buts : Gouiri (45'), Myziane (65') pour l'OL. Millot (72') pour Yzeure.

Avertissements : Owusu (27'), Aouar (41') à l'OL.

Entraîné cette saison par le duo Cris - Armand Garrido, le groupe pro 2 n'a pas manqué ses débuts en s'imposant 2 buts à 1 face à Yzeure avec un onze séduisant sur le papier. La victoire n'a cependant pas été acquise d'entrée, la première mi-temps fut hachée et pauvre en jeu jusqu'à ce que Amine Gouiri très en vu lors de la préparation du groupe pro ne vienne ouvrir le score d'une belle frappe du droit après une passe de Houssem Aouar.

Au retour des vestiaires les lyonnais vont se montrer plus entreprenant et joueurs, emmené par ses pépites l'OL va doubler la mise par Myziane Maolida qui était du déplacement à Rennes hier sur une passe encore une fois du meneur de jeu de l'équipe Houssem Aouar. Mais la deuxième mi-temps intéressante des gones va être perturbé par la réduction du score de Yzeure à la 72ème à la suite d'une mauvaise sortie de Dorian Grange le gardien lyonnais. La fin de la rencontre va se dérouler sans encombre pour l'équipe de Cris permettant a l'OL de débuter la saison de la meilleure des façons en s'emparant des 3 points chez eux au Groupama training center.

Durant la rencontre on aura notamment pu voir Mapou Yanga-Mbiwa joueur expérimenté au milieu de la jeunesse lyonnaise en quête de temps de jeu en attendant sûrement un nouveau défi loin du club lyonnais. L'ancien joueur de la Roma et de Newcastle aura été plutôt rassurant et aura également été à l'origine du deuxième but.

La rencontre aura également vu les débuts de Willem Geubbels (15 ans et 11 mois) en National 2. Une précocité incroyable pour l'attaquant qui s'est déjà montré avec le groupe de Bruno Génésio. On peut parler aussi de la prestation très intéressante au milieu de terrain de Maxence Caqueret.

Prochaine étape, le match face à Schiltigheim le 19 août pour la 2ème journée de National 2.