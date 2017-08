Lens : retrouver l'élite au plus vite !

lavoixdunord.fr

Quatrième de Dominos Ligue 2 la saison passée, Lens est passé à un point des barrages et à deux points de la Ligue 1. Plus motivés que jamais, cette année les lensois ne comptent pas revivre le même événement. Pour cela, le club nordiste a entamé sa préparation par un stage à Deauville en effectuant trois matchs amicaux face à Quevilly (1-0), Avranches (2-1) et Chambly (1-1). Selon le milieu de terrain Thomas Ephestion, le plus important était de créer un bon état d'esprit tout en intégrant les jeunes joueurs de l'effectif. Pour finir leur préparation, les lensois ont réalisé trois matchs : face à Troyes (1-2), Standard Liège (0-2) et La Gantoise (1-3). Une préparation donc mitigée avec trois défaites, deux victoires et un nul au compteur.

Beaucoup de départs, peu d'arrivées et des supporters inquiets. Voilà comment résumer la situation du club actuellement. Lens a subi de gros départs, notamment celui de Bourigeaud, de Lala ou encore d'Autret. Mais du côté des arrivées, le club artésien a enregistré plusieurs recrues pouvant laisser les supporters sceptiques sur la qualité de leur recrutement. En effet, mis à part l'arrivée de Mouaad Madri, les nouveaux arrivants sont des paris tentés par les dirigeants lensois. Tasoulis, Lendric, Lemos ou encore Dankler, voici les noms de ces recrues. Ces nouvelles arrivées seront-elles des flop ou des top ? Réponse dans les semaines à venir...

Les fervents supporters lensois seront comme chaque années chargés d'animer les tribunes du mythique stade Bollaert-Delelis. Stade inauguré en 1933 et rénové il y a peu, plus précisément en 2014 pour une somme de 70M€ (pour l'Euro 2016 qui a eu lieu en France). Le temple lensois ouvrira ses portes pour la première fois de la saison en match officiel au compte de la deuxième journée de championnat, le RCL sera opposé à Nîmes. En attendant, le racing se déplacera à Auxerre pour leur son match de championnat avec pour but de commencer par une victoire.