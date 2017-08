FBBP : Éviter la relégation

voixdelain.fr

Auteur d'un maintien assez solide lors de sa dernière saison, Bourg en Bresse avait ainsi réalisé son objectif. Contrairement à l'effectif, cette année l'objectif reste quasiment le même. Le manager du club, Vincent Poupon a annoncé que « L’idéal serait un mélange entre nos deux dernières saisons. Un bon maintien pour stabiliser le club au niveau professionnel et continuer à nous structurer, et, pour le côté émotionnel, un parcours en coupes. »

Pour répondre à cet idéal, le club Burgien devra donc réussir à palier le départ de Del Castillo où son prêt est arrivé à expiration ou encore celui de Jason Berthomier qui a rejoint le Stade Brestois. Mais le FBBP, 17ème budget de son championnat n'a pas les moyens financiers pour faire oublier aussi facilement les départs de ses joueurs clés. Pour cela, Hervé Della Maggiore et sa bande devront faire un mercato très intelligent comme ils ont pu le faire il y a deux ans en attirant par exemple Jason Berthomier qui évoluait en CFA. Pour l'instant n'a enregistré aucune recrue de poids mais le président Gilles Garnier ne veut pas préciser les choses : « Le mercato se termine le 31 août et on souhaite le minimum de changement dans l’effectif d’ici là pour travailler dans la continuité »

Les joueurs de Bourg en Bresse évoluent sur le stade Marcel-Verchère mais ils ne sont pas les seuls a jouer sur se stade. En effet, le club de rugby de l'Union Sportive Bressane l'utilise également. Le stade est nommé de cette façon pour rendre hommage à Marcel Verchère, joueur de l'Union Sportive Bressane qui est décédé suite à un violent plaquage subit lors d'un match contre Oyonnax en 1937. Suite à l'accession du FBBP en deuxième division, le stade a été dans l'obligation d'être aménagé pour être conforme au championnat professionnel. Cependant, le stade continuera a réaliser des travaux jusqu'en 2018 pour augmenter de 2000 le nombre de places assises.