La passe de deux pour l'AS Monaco

Crédit: asmonaco.com

Un samedi souriant.

Ce samedi 9 Janvier, les asémistes se déplaçaient à Yzeure Moulins, équipe de bas de tableau de National 2. Malgré l'écart de niveau des deux formations, ce match était à risque pour les Rouges et Blancs.

Une première mi-temps poussive

Le but à la 1' minute de G. Carillo pouvait promettre une rencontre facile pour les hommes de Léonardo Jardim. Ce fut tout l'inverse tant l'équipe de National 2 était joueuse et entreprenante. Bousculés, les champions en titre rejoignent les vestiaires sur le score de 2 à 2.

Buts: M. Seck 28' et J.Hardouin 44' pour les locaux

G.Carillo 01'et S.Jovetic 38' pour l'AS Monaco

Une deuxième mi-temps d'expérience

Dans le second acte, les rouges et Blancs éteignent les espoirs d'Yzeure à 3 reprises. Les pensionnaires de National 2 pêchent physiquement en fin de match et s'inclinent logiquement après s'être battus vaillamment. A noter côté monégasque le premier triplé de G.Carillo. Les coéquipiers de Benaglio passent donc en 16 es de finale de la compétition.

Buts: G.Carillo 49', Fabinho 54' et G.Carillo 83'

Résultat final : Yzeure: 2-5 AS Monaco

Un mardi Radieux.

3 jours après la qualification en coupe de France, les partenaires de T.Lemar jouaient pour une place dans le dernier carré de la Coupe de la Ligue. Mais l'adversaire était de taille, l'OGC Nice. En effet, d'une part, c'est un derby et de l'autre les monégasques ne brillent pas vraiment à l'Allianz Riviera ces derniers temps (on se souvient des deux 4 à 0 infligé par l'OGC Nice à Monaco à l'Allianz Riviera).

Première mi-temps ultra réaliste

2 tirs cadrés, 2 buts! C'est ce qu'il faut retenir côté monégasque tant Nice à dominé le premier acte. Plus joueurs que les monégasques, les Niçois peuvent avoir des regrets sur cette première mi-temps. A noter côté monégasque le magnifique but de A. Diakhaby d'une superbe reprise sur un centre de Sidibe. Parfait pour la confiance du jeune asémiste.

Buts: A.Plea 18' pour les locaux

T.Lemar 03' et A.Diakhaby 37' pour les Rouges et Blancs

Deuxième mi-temps costaud

Dans le second acte, Monaco souffre mais ne rompt pas. Nice toujours séduisant mais inoffensif en l'absence de M.Balotelli laisse les monégasques filés en demi finale de Coupe de la Ligue. Les Rouges et Blancs costauds sur ce match à l'image d'un Jemerson très influent défensivement retrouveront en demi-finale un adversaire expert en la matière, Montpellier.

Résultat : Nice 1-2 Monaco