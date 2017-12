Du mouvement à venir sur le Rocher

Lemar, l'international français est très courtisé outre-manche. Source: Eurosport

Thomas Lemar, Guido Carillo, Almamy Toure, Soualiho Meite, Terence Kongolo et Stevan Jovetic. Retenez cette liste de noms car ces joueurs monégasques sont soit en instance de départ pour certains ou alors pistés par des clubs.

Thomas Lemar:

Le joueur devrait être l'attraction du mercato hivernal asémiste. Beaucoup de grands clubs anglais font les yeux doux à l'international tricolore. Cet été, l'Arsenal de Wenger tentait déjà d'enrôler l'ancien caennais pour la modique somme de 92 millions de livres (100 millions d'euros). Offre refusée par les dirigeants monégasques. Cet hiver il se peut que le technicien français et ses dirigeants refassent une offre. Liverpool est aussi sur les rangs depuis cet été. Ce mercato hivernal voit l'arrivée de 2 nouveaux concurrents tant le guadeloupéen fait parler de lui outre-Manche. Manchester United et Chelsea. Mais il faut prendre en compte la Coupe du Monde qui arrive et Lemar à besoin de temps de jeu pour espérer faire partie de la liste du sélectionneur (chose qu'il n'est pas sûr d'avoir en Angleterre). D'autant plus que le vice président monégasque a annoncé récemment ne pas vouloir vendre Thomas Lemar avant cet été. Attention toutefois..

Guido Carillo:

Le sauveur monégasque contre Troyes est quant à lui pisté en Allemagne. En effet l'argentin est apprécié outre-Rhin par le VFB Stuttgart mal en point en championnat (14ème) et qui cherche donc a renforcer son attaque. Par ailleurs l'attaquant asémiste avait déjà été approché par Crystal Palace auparavant. Le natif de Buenos Aires souhaite toutefois faire ses preuves pour gagner une place de titulaire à part entière chez les "Rouge et Blanc". A suivre.

Soualiho Meite et Terence Kongolo:

Fraîchement arrivé l'été dernier de Zulte Waregem pour le milieu défensif Meite et du Feyenoord Rotterdam pour Kongolo, le défenseur central. Les deux néo-monégasques n'ont pas convaincu Léonardo Jardim qui ne leur a pas laissé une place dans l'effectif asémiste. En effet, seulement 3 petits matchs pour Kongolo avec l'AS Monaco et 1 seul pour le milieu défensif monégasque. Meite devrait donc s'engager avec l'ASSE en prêt alors que Terence Kongolo devrait s'engager lui aussi sous forme de prêt. Bordeaux est interéssé ainsi que Huddersfield Town. Selon les dernières informations le néerlandais serait plus proche de l'Angleterre.

Stevan Jovetic:

Le gaucher Monégasque arrivé lui aussi l'été dernier pour 11 millions d'euros en provenance de l'Inter Milan voudrait déjà s'en aller de la principauté. Pour cause, son temps de jeu qui n'est pas assez conséquent selon lui (7 matchs pour 2 buts). Le monténégrin songerait à rejoindre le FC Séville. Le coach, Vincenzo Montella avec qui il a déjà travaillé à la Fiorentina (2012-2013) tenterait de l'enrôler en Espagne.

Almamy Toure:

Le défenseur natif de Bamako est envié outre-Atlantique. En effet le latéral droit monégasque intéresse Huddersfield Town. L'offre tournerait autour de 16 millions d'euros. L'Olympique de Marseille serait aussi sur les rangs. Le Malien, privé de temps de jeu par l'international français Sidibé au poste de latéral droit pourrait bien s'en aller.