Angleterre - Wayne Rooney prend sa retraite internationale

Wayne Rooney lors de l'Euro 2016. Source : RDS.ca

12 février 2003. Wayne Rooney est appelé pour jouer en match amical. Une défaite 3-1, un score anecdotique mais une prestation qui l'est moins. D'autant plus qu'il devient le plus jeune joueur à être appelé en sélection nationale anglaise (record battu le 30 mai 2006 par Theo Walcott, N.D.L.R.). Pour un court moment, il devient même le plus jeune buteur de l'Euro (Euro 2004, il marque contre la Suisse, mais est battu par Johan Vonlanthen quelques jours plus tard). Son dernier match remonte au 11 novembre 2016. La légende des Three Lions (on pourrait même parler de Roi Lion) s'est exprimé et c'est donc ce mercredi qu'il a annoncé qu'il arrêtait sa carrière internationale, à 31 ans :

«Gareth Southgate (le sélectionneur) m'a appelé cette semaine pour me dire qu'il voulait que je revienne pour les prochains matches de l'Angleterre. J'ai apprécié son geste. Cependant, après avoir longuement réfléchi, je lui ai annoncé que j'avais décidé de prendre ma retraite internationale. C'était une décision difficile à prendre et j'en ai discuté avec ma famille, mon manager à Everton ainsi que ceux qui sont les plus proches de moi.»

«Jouer pour l'Angleterre a toujours été spécial pour moi, a-t-il également indiqué. Chaque sélection, comme joueur ou comme capitaine, a été un véritable privilège. Je remercie ceux qui m'ont aidé mais je crois que c'est le moment d'arrêter (...) Je resterai toujours un supporter passionné de l'Angleterre. L'un de mes grands regrets est de ne pas avoir connu de succès lors d'un grand tournoi avec la sélection (...) Un jour, ce rêve (que l'Angleterre soit sacrée) deviendra réalité et j'espère être présent pour vivre ce moment en tant que fan.»

Après 2 saisons passées à Everton entre 2002 et 2004, puis 13 saisons à Manchester United où il a tout gagné (Mondial des clubs, C1, C3, Championnat d'Angleterre, Coupe d'Angleterre, Coupe de la Ligue, Charity Shield), "Shrek" comme l'appelle certains est revenu cet été dans son club de cœur, là où il avait été formé entre 1996 et 2002 avant d'y passer professionnel. Pourquoi ? Faire gagner son club : «Quitter MU a été difficile, mais je peux dire que revenir à Everton était la bonne décision. Désormais, je veux concentrer toute mon énergie pour aider ce club à gagner.»

Good luck !