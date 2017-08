Paris écrase Guingamp !

Google Plus

90+1' C'est terminé ! Victoire 3-0 du PSG qui s'empare de la première place avec la même différence de but que l'Olympique Lyonnais !

90' Les guingampais n'ont plus tentés grand chose depuis qu'ils ont encaissés un second but.

88' Il suffirait d'un quatrième but au PSG pour qu'ils soient premier du classement à la différence de but.

87' Matuidi remplace Rabiot et il va assurer sa 400ème apparition en Ligue 1 !

84' C'est assez injuste pour Guingamp qui avait fourni beaucoup d'effort dans ce match !

82' BUT POUR PARIS ! CAVANI REND LA MONNAIE EN OFFRANT UNE BELLE PASSE DANS LES PIEDS DE NEYMAR ! C'EST SON PREMIER BUT AVEC LE PSG !

80' Très bon tacle de Alves sur Jimmy Briand, qui s'était infiltré dans la surface avec sa vitesse.

79' Ludovic Blas va aussi entrer en jeu à la place de Marcus Coco.

79' Marcus Thuram, nouveau guingampais, va remplacer Etienne Didot tandis que Pastore va remplacer Marco Verratti, auteur d'un match moyen

78' Très bonne passe de Neymar pour Di Maria qui manque son tir.

77' Carton jaune pour Lucas Deaux suite à une faute sur Neymar.

76' Très bon centre de Dani Alves pour une reprise acrobatique de Cavani qui ne trouve pas le cadre

75' Neymar obtient un corner et le joue très rapidement, mais c'est remis en touche par les bretons.

72' L'entente entre Neymar et Cavani est très bonne, déjà 8 passes entre les deux joueurs dans ce match.

70' Premier changement pour Guingamp, Camara est remplacé par Phiri, nouvelle recrue de Guingamp.

69' Très belle passe lobé de Verratti mais Cavani n'arrive pas à reprendre le ballon.

66' Grosse occasion pour Paris mais les bretons sont bien revenus défendre.

65' Guingamp commence vraiment à perdre pied dans ce match.

61' BUT POUR PARIS, Neymar donne le ballon à Cavani dans l'espace, Cavani ajuste Johnsson, ça fait 2-0.

59' Les Ultras Parisiens font beaucoup de bruit à Guingamp !

58' Neymar tente de forcer le verrou en y allant seul mais Sorbon parvient à l'arrêter de justesse !

57' La saison dernière, ce match s'était soldé par une défaite parisienne 2 buts à 1.

55' Cavani frappe mais Johnsson reste vigilant.

52' BUT POUR PARIS ! Ikoko, joueur formé au PSG, envoie le ballon dans son propre but !

51' Di Maria s'ouvre le chemin du but mais il ne parvient pas à cadrer.

50' Neymar dribble beaucoup, mais il perd souvent la balle dans ce début de seconde mi-temps.

48' Grosse frappe de Etienne Didot qui rate le cadre de quelques centimètres !

46' Kurzawa se blesse d'entrée, les soigneurs sont rentrés.

46' C'est reparti !

45+1' C'est la mi-temps au Roudourou !

45' Guingamp est au bord de la rupture, mais ils n'ont qu'une minute de temps additionnels à tenir.

44' Très bon ballon de Neymar pour Cavani mais c'est rapidement dégagé par les guingampais

41' On change de côté avec cette fois un corner guingampais, joué court, et Salibur n'est pas parvenu à cadrer sa frappe ensuite.

40' encore une grosse occasion pour le PSG ! Mais Johnsson sauve bien le ballon avant que Di Marie ne l'atteigne.

39' Neymar réclame un penalty, mais le joueur a perdu appui tout seul.

37' Le PSG commence à pousser pour rentrer dans les vestiaires avec un but d'avance.

36' Neymar obtient un très bon coup franc ! Cavani le frappe fort, mais le gardien guingampais sort le ballon de peu.

35' Suite à une passe magnifique de Neymar, Marquinhos touche la barre transversale, première grosse occasion.

33' Le coup franc guingampais est mal joué et sort en six mètres.

32' Thiago Motta prend un carton jaune suite à une faute sur Jimmy Briand.

30' Les parisiens commencent à s'agacer, Dani Alves demande à ses coéquipiers d'accélérer le jeu.

29' Neymar régale par sa qualité de dribble mais peu de ses passes arrivent à destination ce soir.

26' Le premier corner parisien frappé par Neymar ne donne rien.

24' La défense guingampaise prouve que cette saison elle restera aussi intraitable que la précédente, rien ne passe pour le PSG malgré plusieurs tentatives.

22' Le PSG baisse le rythme du jeu et garde longtemps le ballon dans le camp guingampais.

21' Première frappe de Neymar qui finit au dessus ! Il avait éliminé plusieurs Guingampais avant de frapper.

19' Neymar est positionné à gauche mais il repique souvent dans l'axe et joue plutôt en tant que pur numéro 10.

15' Les premières frappes franches sont parisiennes avec Di Maria puis Cavani qui ne parviennent pas à le mette au fond.

14' Les guingampais tiennent encore le coup car le PSG reste maladroit dans les derniers mètres.

11' Premier carton jaune pour Ikoko à cause d'un tacle mal maîtrisé sur Kurzawa.

9' Le PSG presse énormément et récupère souvent le ballon.

6' Neymar doit avoir déjà touché une vingtaine de ballon dans ce match !

3' Le PSG pousse déjà beaucoup en ce début de match !

0' Coup d'envoi du match !

20h54 : Le PSG va porter ce soir le maillot jaune qui rappelle tant les couleurs brésiliennes.

20h48 : Les joueurs rentrent dans les vestiaires avant de débuter le match.

20h40 : Guingamp s'était aussi imposé lors de sa première journée 3-1 face à Metz.

20h37 : Lors de la première journée, le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-0 face à Amiens.

20h32 : Neymar va enfin jouer son premier match avec le PSG, beaucoup de supporters parisiens et même guingampais l'attendaient au Roudourou !

20h24 : Le PSG arrive à l'échauffement à l'instant, quelques minutes après les guingampais.

20h14 : On connaît la composition parisienne : Areola, Alves-Marquinhos-Silva-Kurzawa, Motta, Verrati-Rabiot, Di Maria-Cavani-Neymar.

20h11 : La composition de Guingamp : Johnsson, Ikoko-Kerbrat-Sorbon-Rebocho, Didot-Deaux, Camara-Salibur-Coco, Briand.

19h58 : Bienvenue sur Vavel pour suivre le match entre Guingamp et Paris qui débutera à 21h