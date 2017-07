Manchester United - Manchester City : Les Reds vainqueurs dans le derby

Lukaku, grand artisan de la victoire des Red Devils

La désormais fameuse International Champions Cup fait encore parler d’elle avec des rencontres alléchantes. Lors de cette édition 2017, le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Tottenham et le Paris Saint-Germain s’affrontent. L’opportunité pour les joueurs de se tester face aux plus grands cadors du foot européen, l’occasion et la chance pour nous, amoureux du ballon rond, de profiter de grands moments de spectacle. Et cette nuit, il fallait se lever tôt (ou se coucher tard) pour en profiter. Un derby mancunien comme on les aime, avec une victoire méritée au bout des hommes de José Mourinho.



Composition Manchester United : De Gea – Valencia – Lindelof – Smalling – Blind – Herrera – Pogba – Mkhitaryan – Rashford – Lingard – Lukaku

Composition Manchester City : Ederson – Walker – Kompany – Adarabioyo – Fernandinho – De Bruyne – Touré – Roberts – Sterling – Foden – Aguero

Le coach portugais des Reds a tenu à aligner une composition type d’entrée. Au contraire, Pep Guardiola, actuel entraîneur des Citizens, a tenu à faire jouer quelques joueurs qui n’ont pas l’habitude d’être titulaire. Ainsi, Ederson, Adarabioyo, Roberts ou encore Foden ont été titularisés par l’ancien coach du FC Barcelone. Pour autant, on assiste à une rencontre équilibrée. Dès l'entame du match, on sent bien que les deux équipes n'ont pas peur de se découvrir, ces rencontres étant avant tout des matchs de pré-saison, à connotation amicale, même si elles ne le sont pas. Les deux Manchester se neutralisent donc jusqu'à la demi-heure de jeu, avec des contre-attaques menées dans tous les sens. C'est finalement City qui va craquer à la 36e minute. Lancé en profondeur d'une magnifique transversale de Paul Pogba, le belge Romelo Lukaku, acheté cet été par United en provenance d'Everton (85,5 M), vient tromper le portier Ederson, l'éliminant en poussant le ballon de la tête pour finalement marquer dans le but vide. Un but magnifique, d'autant plus pour lui que c'est son deuxième sous les couleurs des Reds, et dont on espère une grande carrière du côté de Manchester. Une tâche difficile pour celui qui devra essayer de remplacer Wayne Rooney, l'idôle, l'icône de tout un peuple. Peu après, c'est Marcus Rashford qui vient à son tour tromper Ederson d'une frappe croisée, depuis un contre mené par l'ancien joueur du Borussia Dortmund Mkhitaryan. Après la pause, Manchester City fait nettement tourner son effectif (7 changements) et l'on peut noter l'apparition de l'international français Samir Nasri, aux côtés de Gabriel Jesus. Une deuxième mi-temps donc clairement à l'avantage de Manchester United, qui aurait pu aggraver le score par Lukaku, une nouvelle fois, si sa splendide frappe du pied gauche à l'entrée de la surface n'avait pas heurté le montant.

Dans la suite de cette compétition, Manchester United affrontera le Real Madrid dimanche et le FC Barcelone mercredi. Manchester City aura aussi fort à faire, jouant également contre le Real Madrid, mercredi et contre un autre pensionnaire de Premier League, Tottenham, le 29 juillet.