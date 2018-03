Un projet de socios au FCSM : Sociochaux !

Le FC Sochaux Montbéliard, club phare du paysage footballistique français va mal !

Un mouvement de socios voit le jour au FC Sochaux Montbéliard. Le premier objectif de ce mouvement à l'initiative de la Bande à Bonal est de sensibiliser au maximum les fans des Jaune et Bleu au projet et à les inciter à y participer.

Ce n'est plus un secret, le FC Sochaux Montbéliard, club phare du paysage footballistique français va mal voire très mal. La DNCG avait d'ailleurs prononcé une relégation en National 3 à l'issue de la saison en février dernier.

Les supporters sochaliens ainsi que les élus se mobilisent depuis le début de la saison pour dénoncer cette situation et cette gestion catastrophique. Ainsi au début de l'année 2018 et en marge du match Sochaux - Amiens, un groupement "Sochaux United" s'est organisé pour manifester et montrer le mécontentement général. Paradoxalement l'équipe était à son apogée au niveau sportif et s'était largement imposée 6-0. À l'heure actuelle l'équipe va se maintenir en L2 mais n'aura plus rien d'autre à jouer qu'une place d'honneur, les derniers espoirs de Ligue 1 se sont envolés car l'équipe a pris seulement un petit point sur 09 possibles (à domicile contre le Tours, lanterne rouge).

Malgré les banderoles et chants hostiles envers la direction et malgré la rencontre entre les élus locaux et le Ministère du Sport rien n'a évolué et la direction semble faire comme si de rien était.

Sociochaux : Un mouvement de socios au FCSM

Depuis plusieurs mois, plusieurs fidèles fans du FCSM toutes générations confondues et aux univers différents ont donc pris l'initiative de se regrouper pour travailler ensemble sur un projet de socios au club. Leur force ? C'est bien évidemment leur nombre mais aussi leur complémentarité du fait de leurs différentes compétences. Ils sont graphistes, designers, étudiants, photographes, professeurs des écoles et tous veulent une seule chose sauver le FCSM et imaginer l'avenir tous ensemble ! Ils forment un mouvement de socios : Sociochaux !

Qu'est ce qu'un socio ?

Il est bon de savoir que le terme "socio" originaire d'Espagne désigne un supporter qui est propriétaire d'une partie du club, il devient en quelque sorte un actionnaire de son club. Parmi les exemples les plus célèbres on peut citer le FC Barcelone ou au Real Madrid.

En France, le club de l'En Avant Guingamp a mis en place une association et a incité ses fans à devenir des "kalons" c'est à dire entrer dans l'actionnariat du club. Au Havre en L2, la fédération des supporters havrais a acheté des actions au club pour pouvoir être représenter à l'AG des actionnaires du club.

À Bastia également suite à la relégation administrative du club une levée de fond avait été effectuée mais plutôt dans l'urgence.

Et les sociochaux ?

Au-delà du modèle économique, les Sociochaux veulent avant tout pouvoir défendre les valeurs du club (la formation, le football populaire) et s'engager auprès de leur club. L'objectif serait également d'éviter les dérapages au sein du club comme le salaire mirobolant que percevait Ilja Kaenzig ou encore les différents passe-droits que s'autorise M. Li (ou pour sa femme). Sans entrer dans la politique sportive du club, l'objectif serait d'établir une relation de confiance entre les supporters du FCSM et la direction avec une gestion transparente du club. L'intérêt des socios est également pour les supporters qui sont éloignés géographiquement du Stade Bonal et qui pourraient suivre d'un oeil avisé leur club et sa gestion.

À noter également que le projet est soutenu par "Supporters Direct Europe", organisation européenne spécialisée dans l'accompagnement des mouvements de socios au sein des clubs.

Le mouvement Sociochaux souhaiterait connaître les motivations des supporters des Jaune et bleu pour pouvoir adapter un modèle inédit de socios au FCSM. Supporters du FC Sochaux Montbéliard, donnez votre avis ici ! La consultation a déjà été soutenue par plus de 500 fans sochaliens en moins de 48h !