Au bout du suspens

Quelle désillusion de terminer sa compétition en se faisant sortir sur tir au but. Et pourtant c'est sur cette dure réalité que les Autrichiennes se font sortir. Les Espagnoles rencontreront les Danoises qui ont créé la surprise en éliminant les Allemandes, tenantes du titre.

Un match nul et vierge.

Les Autrichiennes se projettent directement dans le camp Espagnol mais celles-ci vont vite inverser la tendance. Vicky Losada est la première à s'essayer au tir dans cette rencontre avec une frappe excentrée dégagée en corner par Manuela Zinsberger. Une seconde occasion dangereuse dans la surface suite à ce corner par un coup de pied d'Irene Paredes sur ce ballon qui vient jusqu'à elle ça rase le poteau Autrichien.

Les Espagnols produisent un jeu identique à leur dernier match avec une possession de balle à plus de 70% en ce début de match, mais il faut espérer pour elles que l'issue de cette rencontre sera différente cette fois-ci.

Le ballon circule dans les pieds Espagnols mais le bloc défensif Autrichien ne leur permet pas encore de progresser vers l'avant et d'aller défier Zinsberger. Mise à part quelques occasions des deux côtés, aucun vrai danger à la demi-heure de jeu.

Laura Feiersinger avait réussi à trouver Nicole Billa qui arrive à trouver des ouvertures dans la défense Espagnole. Lisa Makas obligée de sortir sur une blessure et remplacée par Nadine Prohaska devra sûrement déclarer forfait pour cet Euro si l'Autriche venait à se qualifier.

Le match gagne en intensité à un quart d'heure de la fin de la première période mais rien n'y fait. Ni l'Autriche, ni l'Espagne n'arrivent à débloquer la situation. Elles ont 45 autres minutes pour se départager.

La précision et la vitesse manquent aux Espagnols et laissent les Autrichiennes mettre le pied sur le ballon de retour sur le terrain.

L'Autriche obtient un corner et l'occasion qui s'ensuit est intéressante puisque Nadine Prohaska vient s'élever au dessus de tout le monde et vient placer sa tête, mais Sandra Paños se couche et stoppe le ballon quasiment sur sa ligne de but.

A l'heure de jeu toujours 0-0 entre les deux équipes mais l'intensité monte d'un cran et les Autrichienne ont leur bloc offensif bien haut dans le camp Espagnol. Les Espagnols ont un coup de moins bien en seconde période. Malgré un match plus intense les deux équipes sont toujours au coude à coude et n'arrivent pas à se départager.

Dans le dernier quart d'heure les joueuses veulent en finir rapidement pour éviter les prolongations mais ce qui empêche de produit du beau jeu. Très brouillon cette fin de match.

Toujours ce même score à la fin des 90 minutes. Place aux prolongations, les premières de cet Euro.

La première partie des prolongations sont représentatives des 90 minutes de match. Beaucoup d'engagement, des Autrichiennes qui sont légèrement au dessus de l'Espagne qui garde pourtant la possession de balle mais à 15 minutes des tirs au but elles en sont toujours à un score nul et vierge. Les joueuses semblent toutes fatiguées et c'est de plus en plus brouillon, plus aucun jeu n'est construit en cette fin de rencontre difficile. Le ballon est bêtement balancé devant et les joueuses comme les coachs voient la séance de tir au but se rapprocher de plus en plus.

Les quelques occasions de cette fin de rencontre n'auront pas suffi pour échapper à cette séance de tir au but.

Les deux premiers tirs ont rentrant mais Zinsberger vient arrêter le tir de Meseguer et les Autrichiennes emportent cette séance de tir au but.

Elle rencontreront le Danemark en demi-finale.