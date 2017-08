L'expérience Suédoise n'aura pas eu raison des Pays-Bas

On connaît le premier qualifié de cet Euro ce soir et ce n'est autre que les Pays-Bas, hôte de cette compétition.

Les Pays-Bas légèrement au dessus de la Suède.

Shanice Van de Sanden qui fait parler d'elle depuis le début de la compétition pour faire parler sa vitesse sur son côté refait une copie conforme de ses matchs précédents en poussant le ballon vers la profondeur et qui remonte son couloir pour centrer.

Lieke Martens obtient un premier coup franc intéressant peu avant le quart d'heure de jeu à 20m de la cage d'Hedvig Lindahl. C'est Sherida Spitse qui s'en charge mais ça passe au-dessus des montants Suédois.

Stina Blackstenuis manque d'ouvrir le score sur un centre de Fridolina Rolfö mais trop juste c'est Sari Van Veenendaal qui vient boxer ce ballon en corner. Kosovare Asllani s'en charge et c'est Nilla Fischer qui est à la retombée, mais en vain. L'occasion Suédoise ne se concrétise pas.

A la demi-heure de jeu la défense Suédoise a eu chaud. Après un mauvais dégagement de Nilla Fischer, une mauvaise entente avec Linda Sembrant, et Lindahl lobée sur un centre de Vivianne Miedema les Suédoises se sont fait peur. Quelques minutes après c'est Lieke Martens qui vient déccrocher une frappe puissante qui s'envole pour trouver la lucarne opposée mais ça passe légèrement à côté.

Miedema vient obtenir un coup franc à la limite de la surface suite à une faute de Jessica Samuelsson . C'est Lieke Martens qui prend ses responsabilités et ça lui réussi car celle-ci déclenche une frappe tendue. Hedvig Lindahl ne le voit pas partir et est battue. Les Néerlandaises prennent l'avantage. (33')

A la pause les hôtes de cet Euro rentre aux vestiaires avec un avantage minimal sur son adversaire.

Les Pays-Bas double la mise.

Les Suédoises reviennent sur le terrain avec la même ambition qu'en première période et ne veulent pas laisser le score à l'avantage des Néerlandaises. Fridolina Rolfö lancée par Kosovare Asllani vient d'essayer face à la cage de Van Veenendaal mais sa frappe rase le poteau, ce n'est pas cadré.

Lotta Schelin lancée en profondeur par Caroline Seger vient au duel contre Van Veendendaal, la gardienne loupe sa relance mais sans conséquence pour les Pays-Bas.

Blackstenuis aussi y va de sa présence pour inquiéter la défense adverse. Lancée en profondeur et seule face à la gardienne, elle tente, mais sa frappe s'envole au-dessus des montants.

Les Suédoises sont de plus en plus présentes en seconde période et poussent vers l'avant. Elles arrivent à mettre les Néerlandaises en difficulté mais ça ne se concrétise pas pour le moment.

Ce manque de réussite fait mal aux Suédoises qui vont voir les demis-finales d'éloigner par un second but Néerlandais.

Lieke Martens vient trouver Shancie Van de Sanden dans la profondeur avec une balle qui traverse le terrain de gauche à droite. Celle-ci vient faire parler sa vitesse et élimine la défense Suédoise elle centre pour Vivianne Miedema qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans les cages vides de Lindahl qui s'était avancée pour essayer de stopper Van de Sanden. Les Pays-Bas ont plus qu'un pied dans ce dernier carré de la compétition. (64')

Les Suédoises ont un coup de moins bien depuis ce second but et le bloc défensif est de plus en plus fébrile. Vivianne Miedema profite de cette fragilité dans la défense Suédoise pour tenter le doublé mais sa frappe est trop croisée.

Les Suédoises auraient pu revenir au score mais celle-ci est signalée en position de hors-jeu alors qu'elle parvient à réduire l'écart dans cette rencontre. C'est une fin de match explosive tant du côté Suédois que Néerlandais mais le score en restera là, les Pays-Bas iront en demi-finales de cet Euro à domicile.