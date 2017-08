Google Plus

Les 12 travaux de Thomas Voeckler (6/12) : GP Quebec

La saison 2010 de Thomas Voeckler ne se résume pas à sa victoire sur le Tour de France à Bagnères-de-Luchon. En cette fin de saison, le français prend part au premier week-end de classique canadienne. Tout le monde part dans l'inconnu, la course étant nouvelle sur le circuit. Mais "ty-blanc" était loin d'être favori sur un parcours en circuit pourtant, qu'il affectionne particulièrement ce genre de course.

Les favoris se découvrent

Classiquement, une échappée fait la course avant d'être rattrapé à l'entame du dernier tour. Les favoris passent déjà à l'attaque. Un petit groupe de 5 tente sa chance. Hesjedal, Cunego, Breschel, Wegmann et Gesink sont à l'avant et lâchent déjà quelques cartouches. Les 5 coureurs sont rattrapés à 2 kilomètres de l'arrivée en haut de la côte de la montagne. Moment où l'on voit pour la première fois Thomas Voeckler pointé le bout de son nez à l'avant du peloton.

Le coup parfait

Il attaque au moment où la tête de peloton ressent le besoin de souffler dans une relance à 1 kilomètre de l'arrivée. Une attaque limpide qui surprend tout le monde. Il fait rapidement un écart de 200 mètres et personne derrière ne souhaite prendre la chasse. Il résiste jusqu'à la ligne malgré le sprint, derrière, lancé par Boasson Hagen et a même le temps de savourer sa victoire. Une victoire surprise alors qu'il avait annoncé dans la semaine ne plus avoir les jambes en cette fin de saison. Un sacré coup de bluff qui symbolise à lui seul ce coureur.

