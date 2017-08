Les 12 travaux de Thomas Voeckler (5/12) : Tour de France 2010

2010 à Bagnères de Luchon, victoire d'étape en bleu blanc rouge pour Voeckler.

La saison 2010 de Thomas Voeckler en matière de résultats est semblable à la précédente en arrivant sur le Tour. Un top 10 sur Liège-Bastogne-Liège, un 2e place encore sur le tour d’Italie cette fois derrière Pippo Pozzato mais aussi une 2e maillot de champion de France Ce Tour c’est celui de Sylvain Chavanel, 2 victoires d’étape à Spa et aux rousses et porteur du maillot jaune. D’ailleurs Thomas Voeckler était de l’échappée victorieuse de Chavanel vers les rousses. La bonne va venir à Bagnères-de-Luchon qui rapidement deviendra son fief (3 victoires dans cette ville au total). Une étape qui fait partie de la légende du Tour (Toutes les victoires de Voeckler sont dans la légende du Tour) puisque c’est la fameuse étape où Contador attaque Andy Schleck au moment de son saut de chaîne (Eh oui à cette époque, on osait encore attaquer un maillot jaune pied à terre).

Voeckler, meilleur grimpeur de l'échappée

Une étape qui va mettre près de 90 kilomètres à se décanter où 10 hommes prennent la fuite. Parmi eux, Ballan, Turgot coéquipier de Voeckler, Ivanov, Vansummeren, Reda, Vandborg, Mondory, Roberts et Perez Arrieta. Un groupe de bons coureurs mais pas de grands grimpeurs. Thomas Voeckler semble le meilleur d’entre eux. Ils ne sont pas dangereux au classement général et le peloton les laisse filer. Le groupe roule bien et l’avantage qu’a le français c’est d’avoir un coéquipier qui fait le ravitaille, roule plus que les autres pour creuser l’écart.

Balès : son terrain de jeu

Thomas Voeckler va rapidement tuer tout suspense. À 8 kilomètres du sommet, c’est le moment choisi par Voeckler pour distancer ses compagnons d’échappée répondant à un contre d’Ivanov. Personne ne peut suivre et il passera avec 1’30’’ d’avance sur Ballan son premier poursuivant. La descente n’est qu’une formalité pour « ty blanc ».

Parade nuptiale à Bagnères-de-Luchon

Ce qui s’ensuit est une véritable parade digne du 14 juillet dans les rues de Bagnères-de-Luchon. Embrassade du maillot de champion de France, révérence … Pendant 1 kilomètre Thomas Voeckler savoure sa victoire. Depuis sa première victoire sur le Tour, l’année précédente, il a trouvé la clef du succès sur le tour et compte bien continuer à l'exploiter.

