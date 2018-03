Le Grand Départ du Tour de France 2020 à Nice

Hier, Paris-Nice rendait son verdict avec le jeune Marc Soler en vainqueur final sur la Promenade des Anglais. Aujourd'hui, Christian Estrosi, maire de Nice, et Amaury Sport Organisation (ASO) ont conjointement révélé que le Grand Départ du Tour de France 2020 aura lieu à Nice. Ce n'était plus arrivé depuis 1981. Avec cette annonce, les organisateurs continuent dans l'idée d'alterner départ à l'étranger et départ en France. Düsseldorf 2017, Noirmoutier 2018, Bruxelles 2019 et donc Nice 2020.

Nos confrères de L'Equipe s'interrogent sur le fait que ce Tour 2020 pourrait être un fac-similé du Tour 1981. Un grand tour de France avec un tout-droit vers les Pyrénées, une remontée vers la Bretagne puis le nord de la France (ou la Belgique) et puis finalement une descente vers les Alpes avant de retrouver la Capitale. Christian Prudhomme prévient le monde du cyclisme que le bon choix a été pris "Les dernières éditions de Paris-Nice, nous ont montré que la variété des paysages et des reliefs dans la région était propice au suspense, à l'attaque... au spectacle".

Nice est une ville marquante des premières éditions du Tour de France. La cité est traversée dès 1906 et cela 36 fois jusqu'en 1939. En 2020, le chef-lieu de la côte d'Azur sera ville-étape pour la 39e fois.