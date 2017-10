Saison des Blazers version 2017/2018 - Episode 8 : Lillard récidive face au Jazz, career-high à la clef pour Dame

ON FIRE (Source Image: Youtube)

Pas encore assurés d’être présents à la fête du mois d’avril (dites rien aux fans des Wolves), les Blazers devaient l’emporter pour se rapprocher un peu plus d’un - sweep - 1er tour face à Golden State. Damian décida de prendre les choses en main face au Jazz de Rudy Gobert. Déjà auteur d’une performance de choix lors du match d’ouverture face à ces mêmes Mormons, l’assassin des Blazers est toujours à l’heure à l’approche des grands évènements. Voulant certainement montrer à Steph Curry et sa bande que cette série ne se résumera pas à un simple coup de balai, Dame Dolla donna la chanson aux Jazzmens.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le garçon originaire de la baie d’Oakland n’a pas traîné. S’il n’a pas marqué dans les deux premières minutes de la rencontre, l’ancien de la petite fac de Weber State a ensuite inscrit 26 points.. dans le 1er quart temps ! Merci au revoir puisqu'apparemment, Dame décida de rentrer aux vestiaires avant ses potes, ne prenant qu’un seul tir dans le second quart-temps. Mais le Jazz est une équipe tenace et se bat pour obtenir l’avantage du terrain lors des prochains PO. La mi-temps n’a pas suffi à faire redescendre Dame en pression puisqu’il est revenu en étant toujours aussi incandescent. 19 points dans le 3e quart cette fois.. Il y avait un career-high à aller chercher ce soir-là (51 points – encore – face aux Warriors, décidément, ils sont présents dans tous mes épisodes). Tout y passe : mi-distance, tir du parking, drive, lancer-francs, Lillard fait étalage de tout son talent. Totalement indéfendable, sa rapidité obligeait notre pivot français à faire faute sur chaque pénétration du meneur. Lillard termina la partie tranquillement, en plantant 3 steps-backs derrière la ligne à trois points, au calme. Une véritable mix-tape pour le plus grand plaisir d'un Moda Center en ébullition tout comme son franchise player : 59 points à 18/34 dont 9/14 derrière l'arc et 14/16 au lancer agrémenté de 6 rebonds et 5 assists. C'est donc un record personnel.. et de franchise ! Dame devance désormais Damon Stoudamire, Andre Miller et le regretté Brandon Roy.

Damian Lillard est le visage des Portland Trail Blazers et s'inscrit désormais dans les livres d'histoires de la franchise. S'il veut en devenir la légende, il faudra amener ses Blazers aux finales NBA. Allez gamin, y a du boulot mais on a aucun doute sur le fait que tu feras tout ton possible pour y arriver.