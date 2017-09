Echange Kyrie Irving - Isaiah Thomas : la NBA est en feu !

SOURCE : GIVE ME SPORT

Un gros retournement de situation vient de mettre la East Coast et toute la NBA en ébullition. C'est par plusieurs médias américains, notamment The Vertical et Woj, que nous l'avons appris. Kyrie Irving, meneur All-Star des Cavs de Cleveland avec qui il a été champion l'année dernière, avant de s'incliner cette année en finale, part aux Celtics de Boston. Ce trade s'effectue en contrepartie de l'arrivée dans l'Ohio du meneur également All-Star Isaiah Thomas, ainsi que de Jae Crowder et d'Ante Zizic. Avec ces joueurs s'ajoutent un premier tour de draft ! Alors que Gordon Hayward venait d'arriver chez les C's de Boston, avec un objectif d'évoluer avec un All-Star, ce n'est donc pas aux côtés de Thomas mais bien d'Irving que va jouer l'ancien joueur du Jazz d'Utah. Une chose est sûre, cela ne peut lui déplaire !

Il était également question de l'avenir de Jayson Tatum, choisi en 3e pick par les Celtics et avec qui il a fait une excellente Summer League. Des rumeurs sur un possible départ du talentueux joueur vers Cleveland, que la direction des Cavaliers voulait. Il n'en est rien, et il reste finalement dans le Massachusetts, au plus grand plaisir des fans verts ! Ce-dernier va pouvoir apprendre donc aux côtés de l'un des meilleurs meneurs de jeu de la ligue et du monde. Rien que ça ! Brad Stevens, le coach de Boston, a d'ailleurs confié hier qu'il comptait sur lui en défense, tout comme Jaylen Brown.

Une chose est sûre, le trio Irving-Tatum-Hayward va envoyer du très lourd, mais le trio Thomas-James-Love et pourquoi pas quatuor avec Crowder va lui, envoyer du très très lourd ! A 1 mois et demi du début de la saison NBA, on s'en délecte déjà et on va avoir envie de le dire tous les jours jusqu'au 17 octobre, date de la reprise et à laquelle les Boston Celtics se déplacent chez les Cleveland Cavaliers : Mesdames et messieurs, fans de basket, que le show commence !