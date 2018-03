Russell Westbrook : Jusqu’où peut-il aller ?

Mr. Triple Double, The Triple Double Machine, sympa comme surnom pour Russ West, en même temps avec de telles performances, c'est juste logique de lui les attribuer. Russell Westbrook, MVP de la dernière saison régulière a quand même réussi l'exploit de terminer une saison NBA en triple-doubles de moyenne (31,58 pts / 10,38 assists / 10,72 rebonds). Le meneur du Thunder est littéralement en train de banaliser l'exploit qu'est de réaliser un triple-double.

Cette nuit, il a donc réalisé son 100ème triple-doubles en carrière face aux Hawks d'Atlanta et rentre dans le cercle très fermé des joueurs NBA à avoir plus de 100 triple-doubles en carrière. Et pour cause, ils ne sont que 4 (avec Westbrook) à avoir réaliser cette exploit. Le premier au classement, c'est Oscar Robertson avec 181, le second c'est Magic Johnson avec 138, le troisième c'est Jason Kidd avec 107 et vient Brodie. Bon, avec ses 7 triple-doubles d'avance, on sait d'ores et déjà que Russell Westbrook devrait assez facilement le dépasser et devrait y arriver d'ici la fin de la saison régulière. Mais bon connaissant le joueur du Thunder et cette rage qui l'envahie à chaque match on peut imaginer que le Russ West vise la première place et rien d'autre. Mais bon il y a quand même 81 triple-doubles de différence, et Russell Westbrook n'est plus tout jeune, certes il n'a que 29 ans et a encore de belles années devant lui mais le joueur d'Oklahoma devrait logiquement baisser de rythme. Mais bon pourquoi pas? Après tout pourquoi pas battre ce record? D'ici la fin de la saison Russell Westbrook pourrait être à environ 110/115 triple-doubles. Et à raison de 15/20 triple-doubles par saison pendant 4 ans, le record et pour lui, bien sûr c'est une façon d'imaginer la suite pour Russell, et il existe des centaines d'autres visions possibles mais bon on peut y croire.

Quelques chiffres... (Twitter: @royceyoung / @nbastats)

82-18: Lorsque que Russell Westbrook réalise un triple double, le taux de victoire est de 82%. 23/29: Russell Westbrook a plus de triple-doubles que 23 sur les autres 29 équipes. Kiwi: A qui Russell Westbrook donne le plus d'assists lorsqu'il réalise un triple double? Steven Adams, qui a marqué plus de 100 paniers.

29: Westbrook a réalisé un triple double contre chacune des 29 autres franchises. Sa proie favorite est les 76ers avec 6 triple-doubles avec en prime une victoire à chaque fois. 42: Westbrook détient le record du plus grand nombre de triple-doubles sur une saison avec 42 (Saison 2016/2017). 50: Westbrook a trois triple-doubles avec plus de 50 points en saison régulière et un en séries éliminatoires. 736: Westbrook a obtenu son 100ème triple-doubles en carrière lors de son 736ème match. 2689: Westbrook a scoré 2689 points lors de ses 100 triple-doubles soit une moyenne de 26,9 points. 1232: Westbrook a obtenu 1232 rebonds lors de ses 100 triple-doubles soit une moyenne de 12,3 rebonds (211 offensifs / 1021 défensifs) 1264: Westbrook a réalisé 1264 assists lors de ses 100 triple-doubles soit une moyenne de 12,6 assists.