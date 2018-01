La demi-finale et la première place pour les Bleus, vainqueurs de la Croatie

Crédits : lalsace.fr

La pression était plus croate ce soir. Devant leur bouillant public, la Croatie devait battre ou faire match nul contre la France mais a échoué. C'est la Suède qui entre dans le dernier carré malgré sa défaite un peu plus tôt dans la journée face à la Norvège (28-25). Quant au match, les Bleus l'auront dominé de bout en bout avec quelques frayeurs dans le money-time, finalement bien géré grâce à un bon Vincent Gérard.

La salle est pleine, la salle est ornée de carreaux rouges et blancs et c'est Luka Cindric qui ouvre le score (0-1 ; 1e). Après un rapide 3-3 dans ce match, Vincent Gérard a calmé les ardeurs croates avec une première belle parade (5-4 ; 8e). Dika Mem n'avait pas encore débuté le handball lorsque la France a été sacrée championne du monde dans cette même Arena de Zagreb. Aujourd'hui, il est déjà à 3 buts (8-7 ; 14e). La France profite de chaque perte de balle pour utiliser son jeu vers l'avant. De plus, la Croatie n'est pas un modèle de défense sur la planète handball (12-10 ; 20e). La défense française se resserre sérieusement et le maître à jouer Luka Cindric est peu en vue, tout comme Stepancic ou Karalek (15-12 ; 26e). Le dernier coup de poignet vainqueur est pour Kentin Mahé et les Experts portent bien leur surnom dans cette première période. 19-13 et une copie proche du 20/20 après une demi-heure.

La dynamique est toujours correcte pour les Bleus. Les croates retrouvent un peu de couleur notamment grâce à Ivan Cupic (22-17 ; 38e). Nedim Remili met à mal le portier croate dans ces premières minutes de la seconde période. La Croatie en est déjà à 12 pertes de balle mais à encore de l'espoir (25-20 ; 45e). La France se laisse endormir par la Croatie et ce sont les locaux qui commencent à revenir au score alors qu'il y a moins de dix minutes à jouer (26-24 ; 51e). Didier Dinart a fait confiance à ses jeunes arrières (Mem, Lagarde) sur la fin de match et cela a payé puisqu'ils ont été précieux. Luka Karabatic a bien été trouvé à l'intérieur et la France s'impose ce soir en éliminant le pays hôte de la compétition (30-27 ; 60e).

Avec l'issue des autres matchs, voici les deux affiches des demi-finales qui auront lieu vendredi :

Danemark - Suède

France - Espagne