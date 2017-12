Bundesliga : Rhein-Neckar profite du faux pas de Berlin

Google Plus

Crédits : pixxxel.org

Alors que l'Equipe de France commence aujourd'hui sa préparation pour l'Euro 2018 en Croatie (12-28 janvier), la Bundesliga se met en mode Boxing Day. Oui, il n'y a pas que dans les sports britanniques que cela existe. Six matchs étaient au programme aujourd'hui avec deux multiplex de trois matchs.

La première rencontre opposait Magdeburg au Füchse Berlin dans un derby de l'Est chaud en perspective. Guichets fermés annoncés, 10 000 places vendues. La première période fut totalement à sens unique. Magdeburg s'est facilement créé un écart durant les 30 premières minutes pour finalement mené 16-11. C'est après que les choses se compliquent. Menant de +5 à un quart du terme, le SCM s'est effondré, ne marquant que deux buts jusqu'à la fin du match. Après avoir encaissé un 3-0 faisant revenir le Füchse à 23-23, les hommes de Bennet Wieger ont eu le jet de 7m de la gagne à la dernière seconde mais le portier allemand Silvio Heinevetter le stoppe. Malgré cet improbable retour, Berlin perd des points au classement.

Dans la foulée de ce match, les champions en titre, Rhein-Neckar Löwen se déplaçaient à la Scharrena Stuttgart du TV Bittenfeld. En cas de victoire, les Lions pouvaient prendre deux points d'avance sur les Renards. Les 20 premières minutes sont un peu poussives et RNL ne crée pas d'écart avec les locaux. C'est après que tout va se dégoupiller. Mannheim va prendre trois buts d'écart à la pause grâce à un bon finish. En seconde période, Andreas Palicka va faire des parades importantes régulièrement et une différence de 7 à 8 buts va rapidement se faire. Stuttgart poussera mais ne reviendra que très peu au score. Les coéquipiers d'Andy Schmid s'imposent 23-29 et sont seuls en tête de la Bundesliga avec deux points d'avance sur Berlin.

Dans les autres matchs du Boxing Day, Lemgo a logiquement battu la lanterne rouge Ludwigshafen (29-25). En s'imposant 26-24 face à Wetzlar, Minden fait une belle opération. Ils reviennent à la hauteur de leur adversaire du jour grâce à cette victoire. Melsungen gagne 17-25 à Gummersbach et Flensburg ne réalise pas une très bonne opération en étant tenu en échec à domicile face à Hannover-Burgdorf (27-27). Ils avaient pourtant l'opportunité de dépasser leurs concurrents au classement avant la trêve.