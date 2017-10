Montpellier se paye la tête des turcs de Besiktas

Source : eurosport.fr

Pour le compte de la 4e journée d'EHF Champions League, le Montpellier Handball se déplace à Istanbul pour affronter Besiktas, champion de Turquie. Les turcs ont correctement débuté leur saison européenne avec deux victoires face à Medvedi et face au Metalurg Skopje mais une défaite face au Sporting Portugal. Quant au MHB, ils ont remporté tous leurs matchs nationaux et européens depuis le début de cette nouvelle saison. Il reste même sur une victoire à la Trocardière contre Nantes (27-30) en milieu de semaine. Les montpelliérains sont les logiques favoris de cette rencontre capitale pour la première place des poules basses.

Le duo Marcin/Bartosz siffle, Diego Simonet fait la première passe dans cette salle quasiment vide hormis la présence des ultras noirs et blancs (0-0 ; 1e). Deux jets de 7 mètres sont obtenus par Montpellier et la précision de Michael Guigou porte ses fruits (3-1 ; 5e). Le portier suisse Nikola Portner réalise deux grosses parades à bout portant, Besiktas est dépassé dans tous les compartiments du jeu dès ce début de match (6-1 ; 8e). Après avoir utilisé la vitesse de leur jeu, Montpellier prend plus son temps et laisse Simonet organiser les attaques (11-5 ; 15e). Les gardiens sont de plus en plus invisibles dans cette partie, les attaques enchaînent but sur but (16-11 ; 23e). La première mi-temps fut très prolifique, le MHB mène 20-16 à la pause.

C'est reparti en Turquie, Montpellier maîtrise toujours cette partie malgré l'expérimenté turc Döne, déjà à 6 buts (23-20 ; 37e). Les défenses continuent d'être perméables avec un nombre de buts déjà vertigineux à ce moment du match (28-23 ; 43e). Besiktas revient petit à petit dans le match et se montre plus menaçant (30-28 ; 49e). Après une charge très en retard du pivot turc, Diego Simonet se retrouve au sol et doit sortir, blessé à cette épaule qui lui a déjà posé des soucis auparavant (32-30 ; 54e). Vincent Gérard réalise plusieurs parades et le MHB se donne un bol d'air dans ces dernières minutes (35-31 ; 57e). C'est une bonne victoire à l'extérieur pour le Montpellier Handball à Besiktas, quatre matchs, quatre victoires pour les français, qui auront tout de même dû batailler pour venir à bout de ces turcs. Score final 36-32.

Le prochain match européen de Montpellier sera face au Sporting Portugal dimanche prochain à 18h. Un match tout aussi compliqué que celui-ci.