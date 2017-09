Issy Paris trop fort pour Chambray

Google Plus

Le Palais des Sports Robert Charpentier accueillait la 4ième journée de LFH. Ses pensionnaires n'ont pas déçu leur supporters venus à la rencontre des Lionnes d'Issy Paris qui l'a emporté 32-23 face à Chambray.

Issy Paris prend l'avantage...

Le match est lancé, et c'est Melvine Deba qui ouvre le compteur but des Isséennes dans cette rencontre. A domicile, les filles d'Arnaud Gandais prennent rapidement possession du jeu et mènent par un écart de +6 face à Chambray qui n'aura pas marqué avant la 9ième minute de jeu. Les Chambraisiennes sont remontées peu à peu dans cette rencontre arrivant à faire douter les Lionnes. Beaucoup de tensions dans cette rencontre. Les joueuses repartent aux vestiaires avec seulement un écart minimal. (12-11)

…Et le garde.

La deuxième période est significative de la première. Les Isséennes emmenées par Tamara Horacek ne vont laisser aucune chance à leur adversaire du soir. Les ailières, Malá et Deba ont toutes les deux été très utile à leur effectif et la gardienne Silje Solberg très précieuse pour protéger ses buts. Cette dernière a d'ailleurs inscrit deux buts. Alors qu'à 10 minutes de la fin de la rencontre les Chambraisiennes emmenées par Mouna Chebbah reviennent à seulement 3 petits buts des Lionnes elle vont totalement se faire dominer par les hôtes de la rencontre. Plus de suspens, les Isséennes s'imposent chez elles. (32-23)

Statistiques :

Issy Paris : Dangueuger (0 arrêt / 1 tir), Solberg (15/37, 2 buts / 2 tirs).

Pintea (2 buts / 5 tirs), Oftedal (6/9), Horacek (8/11), Delalande, Lefèvre (1/1), Abbingh (3/10), Fofana (1/2), Lassource, Bulleux (1/2), Frey, Malá (5/7), Deba (3/4).

Chammbray: Oliveira (18 arrêts / 50 tirs), Pradel.

Mauny (0 but / 2 tirs), Alberto (1/8), Tavares (2/4), Ndiaye (3/3), Asperges, Chebbah (10/11), Planeta (1/4), Bruni (0/1), Dubois, Thome (1/1), Bellakhdar (5/8).