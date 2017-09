Google Plus

Coralie Lassource (Erd): "Oui je suis prête"

Coralie Lassource, ailière gauche, passée par le club d'Issy Paris Hand et maintenant engagée avec le club de Erd Handball revient avec nous sur son club formateur et sur l'avenir du championnat hongrois.

Tu viens d'être élue meilleure ailière gauche de la saison passée en LFH, ça représente quoi pour toi ?

C'est une récompense énorme pour moi ! C'est l'aboutissement d'un travail acharné pour la saison 2016/2017 ! Très heureuse d'avoir reçu ce trophée.

Si tu pouvais résumer tes années passées à Issy Paris en quels mots, lesquels choisirais-tu ?

En 8 ans, j'ai beaucoup appris à IPH, j'ai beaucoup mûri sur énormément de choses ! J'ai eu des coéquipières qui sont devenues de réelles amies aujourd'hui ! Malheureusement on n'a gagné qu'un seul à IPH et c'est celui de la Coupe de la Ligue 2012/2013. Ce ne sont pas des mots mais bon. (rires)

Quel a été le moment le plus marquant pour toi dans ce club ?

Notre victoire en Coupes des Coupes (Coupe d'Europe) contre Rostov à Rostov (Russie) ! On était toute transcendée pendant ce match ça restera un de mes meilleurs souvenirs avec Issy.

Tu viens de signer à Erd en Hongrie. C'est la première fois que tu pars à l'étranger qu'est-ce que cela peut t'apporter sur le plan personnel ?

Partir à l'étranger peut m'apporter que du plus dans ma carrière. Je suis dans le meilleur championnat maintenant, il ne me reste plus qu'à devenir meilleure tant physiquement que mentalement.

Le championnat hongrois commence le 09 septembre prochain. Te sens-tu prête pour affronter ces nouveaux challenges ?

Oui je suis prête, l'équipe est prête c'est le plus important !

Contre quelle équipe redoutes-tu le plus de jouer cette saison ? Pourquoi ?

Il y en a plusieurs, car certaines équipes se sont renforcées, du coup elles seront de véritables adversaires. Mais Györ reste la meilleure équipe donc forcément on a envie de bien faire face à cette équipe.

Tu as joué pendant 4 saisons avec Stine Oftedal, tu vas te retrouver contre elle maintenant tu appréhendes ?

Non je n'appréhende pas de jouer contre Stine car ce ne sera pas la première fois que je jouerai contre elle.

Aller jouer à l'étranger est-il un plus pour toi concernant l'équipe de France ?

Je ne sais pas si ça peut être un plus ou pas, tout dépendra de mon niveau de jeu ici. Je suis là pour travailler, le reste viendra tout seul. Je ne précipite pas les choses.

Un grand merci à Coralie Lassource de bien avoir voulu répondre à nos questions, et nous lui souhaitons une bonne saison.