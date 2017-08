U19 (F) Les Bleuettes championnes d'Europe !

Photo : handnews.fr

Une semaine après la médaille de bronze des U21 français au Mondial algérien, la France va aujourd'hui raflée une autre médaille en jeunes avec les U19 féminines en finale de l'Euro en Slovénie face aux russes. Les Bleuettes ont parfaitement débuté leur Euro lors du tour préliminaire avec un sans-faute face à l'Allemagne, la Serbie et l'Espagne. Les coéquipières de Janella Blonbou arrivent avec 2 points au tour principal et il ne faut donc qu'une victoire pour être dans le dernier carré. Elles subissent une première défaite face au Danemark, champion du monde en titre (25-27). Le Monténégro est facilement écarté et la France pioche la Hongrie en demi-finale. Hongrie, équipe qui a tout écrasé sur son passage jusqu'ici. Sauf que voilà, la France a très bien gérée ce match et creusée l'écart pour atteindre finalement le match pour l'or grâce à une victoire 31-26.

La salle de Celje est plutôt peu remplie, le match commence. Le match commence fort pour la France, 1 arrêt de gardienne et deux buts de Janella Blonbou, meilleure marqueuse des Bleuettes (2-0 ; 2e). La défense française est bien place mais les russes trouvent quand même des failles. (5-4 ; 8e). Déjà deux changements réalisés par Eric Baradat avec les entrées de Karichma Ekoh et Soukeina Sagna, Constance Mauny s'occupe de marquer un jet de 7 mètres (8-7 ; 13e). Le premier TM est russe à la fin du premier quart d'heure, la France est en tête (8-7 ; 15e). Roxanne Frank fait le boulot dans le but, surtout grâce à ce 2/3 à 7m, petit break pris par les Bleuettes (11-9 ; 21e). La base arrière utilise beaucoup de un contre un pour battre les russes et cela paye bien pour le moment. Première exclusion temporaire pour la demi-centre Déborah Lassource (15-13 ; 26e). C'est la pause en Slovénie, Karichma Ekoh et Janella Blonbou s'occupent très bien du scoring côté Bleues. En toute logique, Blonbou devrait être MVP du tournoi (18-15 ; 30e).

Match prolifique après la première période et pourtant Duvakina et Frank font des parades. Les défenses faiblissent au fur et à mesure des attaques, les deux équipes arrivent à trouver des espaces pour tirer avec de la patience. Les Bleuettes sont à 30 minutes d'un titre de championnes d'Europe.

Cela reprend en Slovénie et directement un arrêt de la gardienne russe Duvakina. La Russie est réduite à 6 pour deux minutes suite à une percussion de Blonbou, la France crée le plus gros écart du match (20-15 ; 33e). Roxanne Frank était impassable depuis le début de la deuxième mi-temps mais l'ailière droite russe ouvre le compteur russe (21-16 ; 38e). La Russie pose son deuxième temps mort, l'écart est encore confortable pour la France mais les russes ne lâchent rien (23-19 ; 43e). Quand ce n'est pas Janella Blonbou c'est au tour de la messine Méline Nocandy de briller, en force au milieu de la défense russe (26-21 ; 47e). Arrêt + passe décisive pour Constance Mauny de la part de Roxanne Frank, les Bleuettes ne sont plus très loin du titre (28-23 ; 53e). Chaque fille a apportée sa pièce à l'édifice, même la gardienne remplaçante sort des parades dans les derniers instants. La défense est aussi efficace que depuis le début du tournoi, les U19 sont championnes d'Europe en battant la Russie 31-26 en finale, un an après une sixième place au Mondial U18. Même score qu'en demi-finale et explosion de joie sur le terrain. La génération 1998/1999 est dorée, Méline Nocandy est élue MVP de la rencontre.

L'EHF a décidé de mettre une joueuse de chaque pays dans le VII type de la compétition. Janella Blonbou est élue meilleure arrière droite du tournoi et s'ajoute à ce VII, la meilleure défenseure qui est la française Charlotte Kieffer. Le titre MVP est donné à la danoise Kristina Joergensen, déjà bronzée avec son pays.