Erd, présentation des recrues

Crédit Photo: Handballerd.hu

Avec cinq recrutements pour la saison à venir, l'équipe Hongroise de Erd va tenter d'aller chercher le podium avec notamment deux internationales françaises.

Voici quelques mots sur ces recrues qui viennent rehausser le niveau du club de Norbet Tekauer.

Julie Foggea

La gardienne de 26 ans en provenance du Fleury-Loiret en LFH et passée par le club de l'Union Mios Biganos-Bègles rejoint le club Hongrois pour son premier essai à l'étranger.

Championne de la coupe de la Ligue en 2016 et sélectionnée à 8 reprises en équipe de France elle entre dans une autre dimension en rejoignant de club de Erd.

Coralie Lassource

Deuxième Française dans ce recrutement de la saison 2017/2018, Coralie Lassource, 24 ans connaît bien cette équipe de Erd. Avec son club d'Issy Paris elle aura rencontré à deux reprises les Hongroises de Erd où elles se seront inclinées.

Pas rancunière pour autant l'ailière gauche vient de signer chez cette même équipe.

Vainqueur de la coupe de la Ligue en 2013 et finaliste de la coupe de France l'année passée la triple vice-championne de France, l'internationale tricolore va venir apporter son expérience au club Hongrois.

Gabriella Toth

La Hongroise est la recrue la plus jeune de ce club de Erd. A seulement 20 ans la jeune joueuse connaît déjà les qualités de son nouveau club, car celle-ci évolue déjà dans le championnat Hongrois. Avec son club précédent le Gyori Audi ETO KC qui n'est autre que le champion Hongrois actuel et qui a remporté la ligue des Champions cette année, elle a réalisé un doublé en 2016 en remportant le championnat Hongrois et la Magyar Kupa. Cette même année elle a également été finaliste de la ligue des Champions.

Szonja Gavai

Première expérience dans un nouveau club autre que son club formateur pour l'ailière droite de 23 ans. En effet elle a commencé en 2007 chez les jeunes du Békéscsabai ENKSE puis intégrera l'équipe première deux ans plus tard. Pour la joueuse Hongroise, miser sur de jeunes joueuses pour apporter de l'impact au jeu est primordial. Après 8 ans passés au club, elle rejoint l'équipe de Erd mais ne quitte donc pas le championnat Hongrois.

Jamina Roberts

La recrue la plus importante de ce club est sûrement la Suédoise Jamina Roberts, 27 ans. C'est la joueuse la plus expérimentée ici. Internationale Suédoise depuis 2010, l'arrière gauche compte plus de 100 sélections et le double de buts à son actif. Passée par le club Danois de la Team Tvis Holstebro elle remportera deux compétitions Européennes. La coupe EHF en 2015 et la coupe des Coupes en 2016 lors de sa dernière édition. Avec sa sélection, elle est également médaillée de bronze lors de l'Euro en 2014.

Avec ce recrutement jeune et de qualité, Erd va tenter de recoller avec le haut du tableau.