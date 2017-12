World Juniors: Team USA bat le Canada et écrit l'histoire

Et pour cette première, c'est la Team USA qui s'est imposé face au Canada en tirs de barrage devant plus de 45.000 personnes amassées dans les tribunes du Ralph Wilson Stadium, à Buffalo dans l'État de New York.



Pourtant, le début de match était largement à l'avantage des Canadiens qui profitaient de deux supériorités numériques pour rapidement mener 2-0 via des buts de Makar et de Dube. Les Américains étaient alors complètement hors du match, eux qui n'avaient pas été capables de mettre à profit les quelques actions intéressantes qu'ils s'étaient créé.



En deuxième période, Kieffer Bellows profita d'une supériorité numérique pour remettre la Team USA sur les rails d'un tir puissant inarrêtable pour Carter Hart. Néanmoins, quelques secondes plus tard et après un gros cafouillage devant le but des Américains, Boris Katchouck redonnait deux buts d'avance à son équipe. A la fin du deuxième tiers, le match semblait tendre les bras à l'équipe canadienne mais c'était sans compter la force de caractère de la Team USA, poussée par son public.



Perunovic profitait tout d'abord, à son tour, d'un avantage numérique pour couper le déficit des États-Unis à un but, avant que moins de 40 secondes plus tard, Tkachuk vienne remettre les deux équipes à égalité. La fin de la période était à l'avantage des Américains, mais aucun but ne fut inscrit et les deux équipes se dirigeaient donc vers une prolongation.



La aussi, la domination américaine était présente, mais une nouvelle fois, aucun but ne fut marqué, ce qui débouchait sur une séance de tirs de barrage, un remake de la finale 2017 de la compétition. En effet, lors de l'édition précédente, la Team USA s'est imposée en finale face au Canada après une séance de tirs de barrage complétement folle.



Un scénario qui s'est répété ce vendredi, les Américains dominant outrageusement leur voisin dans le domaine. En effet, alors que la Team USA marqua ses deux premiers tirs, les Canadiens enchaînaient les échecs, butant sur un excellent Oettinger. Au final, la Team USA s'imposa 2-0 aux tirs au but, concluant ainsi la rencontre sur le score de 4-3.



Une victoire très importante pour les Américains, qui s'étaient inclinés à la surprise générale jeudi face à la Slovaquie. Par la même occasion, les Etats-Unis écrivent l'histoire en devenant ainsi la première équipe de l'histoire à gagner un match extérieur lors d'un championnat du Monde Junior de Hockey.

Nicolas Evrard