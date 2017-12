Angleterre-Egypte en finale du Mondial de squash par équipe

Credit: Squash MWT 2017

Après l'élimination surprise de la France en quart de finale de la compétition face à Hong Kong, tout le monde attendait la possible finale entre l'Angleterre et l'Egypte. Une finale qui aura donc lieu, les premiers ayant battu l'Australie et les seconds étant venus à bout des tombeurs des Bleus.



En effet, l'équipe d'Angleterre n'a pas eu énormément de mal à se débarrasser des Kangourous, qui ont accusés le coup physiquement après une rencontre éprouvante face à la Nouvelle-Zélande en quart de finale de la compétition. Daryl Selby a d'abord battu Zac Alexander en 4 jeux (10-12, 11-7, 11-5, 11-7) avant que Nick Matthew ne finisse le travail face à Ryan Cusekelly (11-8, 11-6, 11-4). James Willstrop a tout de même eu l'occasion de jouer deux jeux face à Cameron Pilley même si la rencontre était déjà pliée.



Du côté de l'Egypte, ce fut plus compliqué face à Hong Kong qui a surpris la planète du squash depuis le début de ce tournoi. En effet, alors que Marwan El Shorbagy a battu Tsz Fung Yip en à peine 39 minutes de jeu (11-3, 8-11, 11-4, 11-7), Karim Abdel Gawad a lui eu besoin de plus d'une heure de jeu pour l'emporter face à Max Lee en cinq sets (11-9, 7-11, 12-10, 7-11, 11-7).