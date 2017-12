La France ne loupe pas son entrée

Une ouverture de bal réussie pour la France qui est venue à bout de l'Irlande sans grandes difficultés. En effet, les Bleus, qui font partie des favoris pour le titre mondial, ont remporté leurs trois matchs, ne laissant aucune chance à la Green Army.



Tout d'abord, c'est le jeune Lucas Serme (PSA 45) qui a battu un vaillant Sean Conroy sur le score de 3 points à 1. Une rencontre qui ne fut pas aisée pour le français, qui a dû affronter un Conroy déterminé, qui enchaînait les bons points, mais aussi les erreurs évitables. Finalement, c'est sur le talent que s'est joué ce premier match.



Par la suite, Grégoire Marche a lui aussi eu quelques difficultés à vaincre Brian Byrne. Néanmoins, une nouvelle fois, c'est grâce à son talent reconnu de tout le monde que le 23e joueur mondial a offert le second point, et la victoire à la France.



C'est donc sans pression que Gregory Gaulthier, le meilleur joueur du Monde, a pu faire son entrée en compétition face à Arthur Gaskin. Une formalité pour le meilleur joueur français de l'histoire qui n'a mis que 29 minutes pour disposer de son adversaire.



Une première victoire pour l'équipe de France qui abordera donc son second match, face au Canada ce mardi à 19h00, avec le plein de confiance. Une victoire et la première place du groupe sera déjà assurée pour les Bleus.