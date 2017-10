Une journée en Magnus (Dimanche 8 Octobre) : Lyon et Mulhouse grappillent

Mulhouse enchaîne

Après avoir subi trois revers consécutifs les ayant fait tomber à la 11e place du championnat, les Scorpions sont parvenus à retrouver du piquant. Après s’être défaits de Strasbourg, ils ont enchaîné en s’offrant les Aigles, 5e du championnat, ce dimanche. Une rencontre où ils auront souffert après avoir menés 2-0 (Vigners, Sevcenko) rapidement puisqu’ils ont laissé les Aigles revenir au score, et même passer devant grâce à trois réalisations signées Bagin, Hampl et Hrehorcak. Malgré tout, ils ont fait preuve de caractère pour égaliser à 3-3 par l’intermédiaire de Jurik, avant qu’Anton Östman n’arrache la victoire dans les cinq dernières minutes en marquant le but du 4-3. Déjà auteur de deux assistances sur les premiers et troisièmes buts, l’attaquant suédois a été déterminant dans l’obtention d’un succès qui replace les Scorpions à la 9e place du championnat.

Les Lions rugissent de nouveau

Depuis le 17 février dernier, la patinoire Charlemagne n’avait pas eu l’occasion de fêter une victoire lyonnaise. Entre-temps, il y a une défaite face à Dijon en régulière, deux défaites en Play-Offs face à Bordeaux, des problèmes de patinoire, notamment, contre Épinal et une défaite à Rouen. Près de huit mois, ça fait long. A l’occasion de la réception des Pionniers, le club rhodanien a rétabli l’ordre. Si rien n’était joué au bout de 30 minutes (2-2), les Lions ont su faire craquer leur adversaire en deuxième partie de rencontre en frappant à quatre reprises (Kazarine, Ankerst, Takac, Correia). Ils l’emportent donc 62 et reviennent en première partie de tableau avec seulement 8 rencontres au compteur.

Remo Giovannini prolonge l’aventure bordelaise de 15 jours

Clément Fouquerel n’étant pas disponible pour les prochaines rencontres en raison d’un traitement le forçant à rester sur la touche, Bordeaux a décidé de prolonger pour 15 jours Remo Giovannini. Arrivé il y a une dizaine de jours pour supplier le gardien français, le Suisse de 25 ans a accepté la proposition et défendra les couleurs des Boxers pendant quelques rencontres encore.

Les Gothiques soutiennent Octobre rose

A l’image de l’initiative prise ce weekend par Grenoble, les Gothiques d’Amiens ont décidé de s’impliquer pleinement dans la campagne Octobre rose. En effet, à l’occasion des rencontres à domicile s’effectuant u Coliseum, les joueurs du club amiénois porteront un maillot rose. Les maillots seront ensuite mis en vente aux enchères, et tous les bénéfices reviendront à l’association luttant contre le cancer du sein. Il est également possible de faire un don sur la cagnotte des Gothiques à l’adresse http://www.alvarum.com/lesgothiques afin de participer au combat.